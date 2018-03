Preise für junge Technik-Tüftler

Vermischtes Nabburg

15.03.2018

Bereits zum 15. Mal steht der "EMZ-Technikwettbewerb" am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium auf dem Programm. Dabei müssen die Schüler ein U-Boot bauen oder ihre Fähigkeiten als Zauberer unter Beweis stellen. Das schaffen sie mit Bravour, wie die Siegerehrung zeigt.

Firmenchef Thomas Hanauer nannte in seinem Grußwort bei der Siegerehrung zwei Gründe für das jahrelange Engagement der Firma für diesen Schülerwettbewerb. Zum einen sei dies die tiefe Verbundenheit mit der Schule, an der Hanauer selbst Abitur gemacht habe. "Es liegt mir aber auch am Herzen, bei den Jugendlichen das Interesse an der Technik zu wecken, um unseren Nachwuchs für die Zukunft zu sichern", unterstrich der Redner. Schulleiter Christian Schwab hob die Bedeutung des Wettbewerbs für das naturwissenschaftliche Profil seiner Schule hervor.In diesem Jahr standen zwei Themen zur Auswahl. Beim "U-Boot" sollten die Teilnehmer ein Tauchboot bauen, das zunächst untergeht und dann nach ein bis drei Minuten selbstständig wieder auftaucht. Unter dem Motto "Zaubershow" sollten sie einen Zaubertrick vorführen, der einen physikalischen Effekt ausnutzt.Insgesamt nahmen 19 Schüler am Wettbewerb teil. Bis auf einen Trostpreis vergab die Jury, die neben Ulrich Deml aus den Lehrkräften Wolfgang Schrüfer und Günther Schuster bestand, nur erste, zweite und dritte Preise. In der Kategorie U-Boot bekamen Georg Koller (10c) sowie Sophia und Tizian Ziegler (6b und 9c) einen ersten Preis. Zweite Preise erhielten Simon Fröhlich (5b), Julia Kirchner und Lucy Greschan (5d) und Wolfgang Kick (7b). Dritte Preise gab es für Katharina Hausmann (10c), Ben Walter und Benedikt Wolf (7c und 7a).In der Kategorie Zaubershow gewannen Magdalena Meller und Vanessa Troidl (5d) sowie Carolin Buchheit und Sabine Näger einen ersten Preis. Zweite Preise gingen an Johanna Buchheit und Sophie Kräckl (5c).Den Sonderpreis für die beste Präsentation teilten sich Sophia und Tizian Ziegler. Drei Musikstücke des Klarinettensextetts und der Solistin Luisa Baumann unter Leitung von Stefan Schindler sorgten bei der Preisverleihung für die musikalische Untermalung.