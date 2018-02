Vermischtes Nabburg

02.02.2018

Nabburg. Zum 1. Februar übernahm Erster Polizeihauptkommissar Roland Heldwein vorübergehend die Leitung der Polizeiinspektion Nabburg. Der 44- Jährige aus dem Landkreis Tirschenreuth folgt damit dem bisherigen Dienststellenleiter Günther Vierl, der aus gesundheitlichen Gründen für längere Zeit an der Ausübung seines Amtes gehindert ist. Er wird nach seiner Genesung wieder in sein Amt zurückkehren, teilte das Polizeipräsidium in Regensburg mit.

Roland Heldwein ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. In seiner Freizeit engagiert er sich in der Feuerwehr, ist als Stadtrat aktiv und Musiker in einer Blaskapelle. 1991 begann seine berufliche Laufbahn bei der bayerischen Polizei. Neben seinen Stationen bei der damaligen Grenzpolizeistation (GPS) Waldsassen als Dienstgruppenleiter von 1996 bis 2006 sammelte er in dieser Zeit auch Erfahrung als kommissarischer Leiter der damaligen GPS Neualbenreuth. Bei der GPS Waldsassen war Heldwein 2007 als Sachbearbeiter für Prävention und Lagearbeit sowie als Pressesprecher eingesetzt, bis er 2008 als Leiter der Einsatzzentrale bei der Polizeidirektion Weiden verwendet wurde. Als Mann der ersten Stunde war er als Führungsbeamter bei der 2009 im Rahmen der Polizeireform neu entstandenen Einsatzzentrale im Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg tätig. Hier übernahm er 2015 auch die Aufgaben des stellvertretenden Sachgebietsleiters. "Mit Roland Heldwein erhält die Dienststelle einen einsatzerfahrenen und engagierten Leiter, der sich nach eigenen Angaben sehr auf seine Aufgabe freut", heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums.