28.07.2017

Die Schüler des JAS-Gymnasium beteiligen sich stets rege am naturwissenschaftlichen Landeswettbewerb "Experimente antworten" , der dreimal pro Schuljahr eine Experimentieraufgabe zu einem naturwissenschaftlichen Phänomen bereitstellt. Ziel des Wettbewerbs ist es, Freude am Experimentieren sowie an den Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik zu wecken und die Jugendlichen für weitere Wettbewerbe wie naturwissenschaftliche Olympiaden zu gewinnen.

In der abschließenden dritten Wettbewerbsrunde des laufenden Schuljahres nahmen 18 Schüler aus Nabburg teil, davon wurden zehn mit dem Prädikat "großer Erfolg " und acht "mit Erfolg" ausgezeichnet. Die besten Jungforscher wurden in einer kleinen Feierstunde mit einer Urkunde und einem Sachpreis, diesmal einem Rührlöffel, belohnt. Schulleiter Christian Schwab gratulierte mit den betreuenden Lehrkräften Michael Sontheim und Iris Hösl.Die Preisträger: Hannah Jäger (10a), Maleen Kellner (5b), Eva Piehler (5b), Jana Renz (5b), Katrin Jäger (7c), Jonas Dickert (6a), Julius Kristel (6a), Philipp Götz (5a), Dominik Götz (5a), Lea Hönig (5b), Katharina Meller (5b), Paul Zenger (5c), Philip Neidl (5a), Lena Dickert (6a), Franziska Nachtmann (5a), Valentin Grasser (5a), Jonathan Klug (5a) und Max Weinfurtner (5c).