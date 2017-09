Vermischtes Nabburg

08.09.2017

4

0 08.09.2017

Der erste Schultag ist auch am Gymnasium am Dienstag, 12. September, mit Schulbeginn um 7.45 Uhr. Die neuen Schüler (fünfte Jahrgangsstufe) sowie deren Eltern werden um 7.45 Uhr in der Aula des Neubaus vom Schulleiter begrüßt; die Klassenleiter und Tutoren werden nach einem musikalischen Empfang vorgestellt. Die Eltern dürfen dann für kurze Zeit mit in die Klassen gehen. Die Vorsitzende des Elternbeirates, Johanna Baumann, informiert in der zweiten Stunde in der Mensa "Schmelleria" die Eltern der "Neuen" über Aufgaben und Rechte des Elternbeirates und des Fördervereins. Für alle Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 11 dauert der erste Schultag bis 11 Uhr; Taschen und Schreibmaterialien sind mitzubringen. Am zweiten Schultag, am Mittwoch, ist Unterricht nach Stundenplan bis 12.50 Uhr für die Jahrgangsstufen 5 mit 11. Für alle fünften Klassen beginnt das erste Modul der "Kennenlerntage". Auch die offene Ganztagsschule beginnt am Mittwoch mit Mittagessen und Nachmittagsbetreuung.

Am dritten Schultag, Donnerstag, ist Wandertag für die Jahrgangsstufen 6 mit 10. In den fünften Klassen findet das zweite Modul der "Kennenlerntage" an der Schule statt. Sonderregelungen für Jahrgangsstufe 11 werden in der Einführungsveranstaltung am Dienstag bekanntgegeben.Am Freitag, 15. September, findet ein gemeinsamer ökumenischer Anfangsgottesdienst um 8.15 Uhr in der Nabburger Stadtpfarrkirche statt. Die Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 9 werden nach der Anwesenheitskontrolle um 7.45 Uhr klassenweise von den Lehrkräften der ersten Stunde in die Kirche begleitet und nach dem Gottesdienst wieder zur Schule zurückgeführt. Die Jahrgangsstufen 10 und 11 nehmen an einer religiösen Anfangsfeier in der Schule teil. Ab 9.30 Uhr ist stundenplanmäßiger Unterricht. Ab Montag, 18. September, ist Unterricht nach Stundenplan einschließlich des Nachmittagsunterrichts, der in der ersten Woche noch entfällt.Der erste Klassenelternabend für die Jahrgangsstufe 5 findet am Dienstag, 19. September, für die Jahrgangsstufe 6 und 7 am Donnerstag, 21. September, jeweils ab 19.00 Uhr im Prüfungsraum der Schule statt. Die Jahrgangsstufe 12 befindet sich in der ersten Schulwoche auf Studienfahrt.