Nabburg

08.03.2018

08.03.2018

Mittels schwerem Hydraulikgerät musste der Fahrer eines Klein-Lkw am Mittwoch auf der A 6 bei Nabburg aus seinem Führerhaus befreit werden. Dort war er längere Zeit eingeklemmt.

Der Fahrer war laut Polizeibericht am Mittwoch, gegen 21.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf den Auflieger eines vor ihm fahrenden Sattelzuges aufgefahren. "Mit schweren Verletzungen wurde der 40-jährige mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht", meldet Joseph Decker von der Verkehrspolizeiinspektion Amberg.Die Autobahn war bis Donnerstag 01.45 Uhr in Fahrtrichtung Waidhaus voll gesperrt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Nabburg, Trisching und Schmidgaden im Einsatz. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.