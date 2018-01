Vermischtes Nabburg

Die ABU sammelte in Verbindung mit dem THW Nabburg 1000 Christbäume ein und brachte sie nach Diepoltshof. Die Bäume werden beim Johannisfeuer der Feuerwehr Brudersdorf verbrannt. Die ehrenamtliche und für den Bürger kostenlose Sammelaktion wird von beiden Organisationen seit vielen Jahren angeboten. Das THW macht sie mit ihrem Personal und ihren Fahrzeugen erst möglich. Als Danke gab es zum Abschluss eine Brotzeit, gesponsert von ABU und Feuerwehr Brudersdorf. Altbürgermeister Josef Fischer unterstützt die Aktion alljährlich mit einer Spende an THW und Feuerwehr. ABU-Vorsitzende Irene Ehemann bedankte sich bei allen Helfern für den Service am Bürger. Bild: exb