Vermischtes Nabburg

13.03.2018

13.03.2018

Ob Schnupperunterricht in Natur, Technik, Chemie oder Latein und Englisch: Grundschüler der vierten Klassen erhalten mit ihren Eltern beim "Tag der offenen Tür" am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium einen breiten Einblick in den vielseitigen Unterricht.

Dicht drängten sich die Besucher in der Neubau-Aula, wo ein Klarinetten-Ensemble die Veranstaltung eröffnete. Die Ballade "Der Handschuh" von Friedrich Schiller - neu interpretiert - präsentierte die Theatergruppe der 5. Jahrgangsstufe."Heute geht es bei uns um euch", wandte sich Oberstudiendirektor Christian Schwab an die Grundschüler, die Eltern, Lehrkräfte und Schüler, die viele Aktivitäten organisiert hatten, damit Interessierte das Gymnasium von innen kennenlernen konnten. Denn ein wichtiger Schritt für die weitere Schullaufbahn steht bevor: Die Wahl der zukünftigen Schulart. Schüler und Eltern sollen davor einen authentischen Eindruck und die nötigen Informationen bekommen. Schwabs Dank galt Elvira Seibert-Kiener für die Organisation sowie den Kollegen, den Mitgliedern des Elternbeirats und den Schülern, die durch ihre Mithilfe zum Gelingen des Tages der offenen Tür beitragen.Studiendirektor Josef Schiffl (Fachbetreuer Chemie) hatte mit seinen Schülern im Chemiesaal zahlreiche Versuche vorbereitet, die Indra Kimmerle (Klasse 10 d) moderierte. Als "Sprache mit Bewegung" erlebten die Schüler eine 20-minütige "Lateinstunde" mit Oberstudienrätin Maresa Hottner. Sie erfuhren dabei auch, das Vokabeln pauken unerlässlich ist. Auch der Schnupperunterricht in Englisch begeisterte die Schüler.Zusätzliche Angebote wie individuelle Lernzeit, Theater und Film, die JAS-Schülerzeitung sowie die Ausstellungen "100 Jahre Freistaat Bayern" und "A book in a box" fanden starken Zuspruch. Das Elternbistro bot die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.