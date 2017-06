Vermischtes Nabburg

Kürzlich feierte Theresia Lauber, Bewohnerin im Senioren- und Pflegeheim "Arche Noah", ihren 85. Geburtstag mit der Familie im Gasthof "Zum Stern". Bürgermeister Armin Schärtl überbrachte die Glückwünsche der Stadt Nabburg und überreichte einen Geschenkkorb.

Die gesellige Jubilarin wuchs mit fünf Geschwistern in Oberkatzbach auf, besuchte die Volksschule in Guteneck und half nach der Schulentlassung auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Gehöft mit. An der Landkirchweih im Oktober 1951 gaben sich Theresia Stöckl und Karl Lauber in der Pfarrkirche Altendorf das Jawort. Aus ihrer Ehe gingen drei Kinder hervor. Tochter Roswitha verstarb mit achteinhalb Jahren an Leukämie. Im Jahr 1961 erfolgte der Umzug nach Nabburg. Theresia Lauber widmete sich der Familie, kümmerte sich um den Haushalt und kochte sehr gerne.Karl Lauber stammte aus Haid in der Nähe von Karlsbad, wurde gegen Kriegsende vertrieben und fand Arbeit beim Betrieb Pirzer in Guteneck. Dort lernten sie sich auch später kennen. Ihr Ehemann verstarb bereits vor 20 Jahren.Die Witwe kann noch viel selbstständig machen, liest gerne die Zeitung und löst Kreuzworträtsel. "Auch wenn ich einen Rollstuhl brauche, bin ich sehr zufrieden", merkte Theresia Lauber im Gespräch an. Die Schwestern im Heim seien sehr nett.