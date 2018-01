Vermischtes Nabburg

14.01.2018

Das Miteinander war ihm wichtig. Viele Menschen bezog er in sein Leben ein. Zahlreiche Freunde und Weggefährten, die seine Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit schätzten, nahmen am Freitag Abschied von Hans Desing, der nach einer schweren Operation im Alter von 67 Jahren verstorben war. Pfarrer Hannes Lorenz skizzierte im Trauergottesdienst in der Stadtpfarrkirche das Leben des Nabburgers, der auf dem Waldfriedhof beigesetzt wurde.

Hans Desing begann seine berufliche Laufbahn mit 16 Jahren bei der Firma Danhauser. Nur unterbrochen von einem Studium in den Jahren 1973 bis 1975 verbrachte er sein ganzes berufliches Leben - 48 Jahre - in dem Unternehmen, wo er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2015 eine Vertrauensstellung als Prokurist inne hatte. Das Wichtigste war dem Verstorbenen seine Familie. Gerne ging er mit Ehefrau Rita und den beiden Töchtern auf Reisen, liebte Skifahren, Bergwandern und Eisstockschießen, las auch viel. Hans Desing war gerne in Gesellschaft, aber ebenso ruhig und besonnen. "Einfach so daherreden, war nicht seine Art", betonte Stadtpfarrer Lorenz. Er sprach, wenn er etwas zu sagen hatte, vermittelte manch neue Sichtweise. Neben der Familie brachte sich Desing auch ins Vereinsleben ein. Er war Mitglied beim TV Nabburg, im Paddelclub, beim Männer- und Bürgerverein. Jahrzehnte gehörte er dem Sportanglerverein an. 15 Jahre war er hier Vorsitzender und sorgte mit seinem wirtschaftlichen Sachverstand für solide Finanzen.