Viele Schnäppchen beim Skibasar

Vermischtes Nabburg

30.11.2017

1

0 30.11.2017

Der Wintersportverein öffnete die Türen der Nordgauhalle zum Skibasar. Die Besucher konnten sich aus einer Vielzahl von Snowboards, Ski, warmer Skikleidung und Skistiefeln das Passende für die Wintersaison heraussuchen. Rund 450 Artikel wurden zum Verkauf angeboten, legte Vorsitzender Wolfgang Kühn dar. Jeder der zahlreichen Besucher konnte sich sein persönliches Winter-Schnäppchen sichern. Über das Programm des Vereins kann man sich unter www.wintersportverein-nabburg.de informieren. Wer sich für einen Skikurs anmelden möchte, kann dies am 7. Dezember zwischen 18 und 19 Uhr in der Skihütte am Skilift tun. Bild: eya