05.04.2018

Nabburg/Pfreimd. Organistin und Chorleiterin Sabine Schneider wurde am Ostersonntag im Gottesdienst geehrt für 40 Jahre Orgeldienst in den evangelischen Kirchengemeinden Nabburg und Pfreimd. Seit 1. Januar 1978 wirkt sie als Organistin in der Kirche.

Im Alter von etwa sieben Jahren begann Sabine Schneider (55) mit dem Klavierspielen und wurde zusammen mit ihrer älteren Schwester ab etwa 1976 Mitglied im Kirchenchor Nabburg/Pfreimd, der sich damals unter dem 1975 installierten Pfarrer Gottfried Hupfer gerade wieder neu formierte. Die damalige Chorleiterin Helga Bößenecker erkannte schnell das Talent der jungen Sängerin, und ab 1980 erhielten beide vom damaligen Dekanatskantor, Kirchenmusikdirektor Jürgen-Peter Schindler aus Sulzbach-Rosenberg, regelmäßig Orgelunterricht. Beide spielten abwechselnd seit 1978 an Sonntagen in Nabburg und Pfreimd die Orgel und machten dann die C-Prüfung; die D-Prüfung legte Sabine Schneider 1985 am Nürnberger Konservatorium ab. Mit dem Wegzug der Familie Bößenecker im Juni 1987 spielte sie allsonntäglich alleine, später von einer jüngeren Schindler-Schülerin aus Nabburg unterstützt."Sie spielt mit viel Elan und Schwung, auf hohem musikalischem Niveau mit viel Abwechslung in der Orgelliteratur", freute sich Pfarrerin Irene Friedrich und händigte eine Urkunde aus.