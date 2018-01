Willkommen 2018: Bunter Feuerwerkszauber zum Jahreswechsel

Vermischtes Nabburg

01.01.2018

(tib) Mit lautem Donnerschlag und einem bunten Feuerwerk hießen die Menschen im Landkreis das Jahr 2018 willkommen. Wie in Nabburg (Bild) zauberten die Feuerwerksraketen in der Nacht von Sonntag auf Montag ein farbenfrohes Spektakel in den Himmel. Im gesamten Landkreis verlief der Jahreswechsel friedlich, stießen die Bewohner auf ein gutes Neues Jahr an. "Keine nennenswerten Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung", verzeichnete auch das Polizeipräsidium Oberpfalz in der Silvesternacht. Bild: arr