Vermischtes Nabburg

23.03.2018

Die Woodpop-Theatergruppe probt bereits seit Oktober 2017. Tine Fiala, Ute Czichon und Manfred Bruckner hatten das Stück "Frau Müller muss weg" vor drei Jahren im Stadttheater Amberg gesehen. Sie waren begeistert. Seit 21 Jahren spielt Woodpop Theater. Im April feiert das 25. Stück Premiere - mit Frau Müller.

"Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei" scheint die vorherrschende Meinung der Eltern zu sein. Frau Müller wurde von den Eltern der Schüler als unfähig erachtet, das Urteil scheint schnell gefällt: Frau Müller muss weg! Doch ist es wirklich so einfach? Der Erfolgsautor Lutz Hübner zeigt in einem neuem, vor scharfzüngigem Witz sprühendem Stück die Spezies Eltern im Kampf gegen ihr verschworenes Feindbild, den Lehrer. Wo allgemein beim eigenen Kind der Spaß bekanntlich aufhört, fängt er bei Lutz Hübner erst richtig an. Fünf Eltern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, sind zu allem entschlossen und augenscheinlich durch ihr Ziel vereint. Das eigene Kind wird nicht genug gefördert, das Lernklima ist schlecht, die Noten ebenso und an der ganzen Misere kann schließlich nur einer schuld sein: Die Klassenlehrerin. Doch die ergibt sich nicht einfach kampflos, ist sie doch Pädagogin aus Leidenschaft. Schnell verhärten sich die Fronten und es zeigt sich, dass die auf den ersten Blick geeinte Elternschaft doch nicht so entschieden für die gemeinsame Sache kämpft. Frau Müller sieht sich plötzlich Eltern gegenüber, die nicht nur alles besser zu wissen glauben, sondern sich auch in gegenseitigen Interessenskonflikten befinden. Arbeitslose, Hausfrauen und Geldverdiener ziehen alle Register im Kampf für das angeblich gefährdete Wohl des eigenen Kindes und verstricken sich dabei selbst in amüsante Zankereien. Lutz Hübner, einer der meistgespielten deutschsprachigen Gegenwartsdramatiker, erzählt mit diabolischem Augenzwinkern das Desaster eines Elternabends, das Eltern, Schüler und Lehrer gleichermaßen die Lachtränen in die Augen treibt.Das Stück wird am 20., 21, 22., 27., 28. und 29. April um 20 Uhr in der kleinen Nordgauhalle aufgeführt. Karten zum Preis von zehn, ermäßigt sieben Euro, gibt es im Vorverkauf bei Bücher & Schreibwaren Westiner, Telefon 09433-9598 und Optik Schmuck Maier, Telefon 201170.