Vermischtes Nabburg

05.12.2017

31

0 05.12.201731

In Nabburg, Amberg und Regensburg ist eine 41-Jährige aus dem Raum Nabburg wiederholt als Zechbetrügerin aufgetreten.

Zuletzt hat sie am Sonntag, 3. Dezember, in einer Nabburger Eisdiele Heiße Schokolade, Salat und Orangensaftschorle im Wert von 14,60 Euro zu sich genommen. Danach gab sie laut Polizeibericht vor, mit Karte zahlen zu wollen. Doch ihr Kreditinstitut lässt derzeit keine Kartenzahlungen zu. Daraufhin legte sie die Visitenkarte eines Bekannten vor, der ihren Angaben zufolge die Rechnung für sie begleichen würde. Doch die Rücksprache mit dem Mann ergab, dass er die offene Rechnung der Frau nicht übernehmen werde.Die Betrügerin, die sehr fröhlich und gepflegt auftritt, erhält nun eine weitere Anzeige wegen Zechbetruges. Zuvor hatte sie schon in Gaststätten, Tankstellen und Friseurgeschäften in Nabburg, Amberg und Regensburg in Anspruch genommene Leistungen nicht bezahlt.