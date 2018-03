Vermischtes Nabburg

06.03.2018

Aufgrund des Wandels in der Gesellschaft ist es heute keinesfalls mehr untypisch, wenn Eltern in Vollzeit arbeiten. Dabei machen sich gerade vor allem berufstätige Eltern Gedanken darüber, wer nach Schulende gegen 13 Uhr bis hin zum Feierabend die Betreuung der Kinder übernehmen soll. Das Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium kann da weiterhelfen: Es bietet bereits seit zehn Jahren in enger Kooperation mit der "gfi Weiden" die "Offene Ganztagsschule (OGS)" an.

Hier gibt es neben den schulischen Dingen auch sehr viel Spaß, Entspannung und Freiraum. Die OGS beginnt unmittelbar nach Schulschluss. Dazu begeben sich die Kinder zu ihrem jeweiligen Betreuungsraum, der unweit von den Räumlichkeiten der Mensa, der sogenannten "Schmelleria", entfernt ist. Schon alleine die Tatsache, dass diese jeden Tag frisch für die Kinder der OGS kocht, ist bereits nahezu ein Luxus. Hierzu wird den teilnehmenden Schülern das Essen in den zwei OGS-Betreuungsräumen serviert. Es schließt sich eine etwa 40-minütige Erholungsphase für die Schüler an. Dafür werden unterschiedliche Möglichkeiten angeboten. Die zwei fest eingeteilten "OGS-Lerngruppen" mischen in dieser Phase auch miteinander, um gemeinsam zu spielen und Zeit zu verbringen. Während die einen dann ins Freie oder in die Turnhalle gehen, weil sie sich dort etwas nach dem Mittagessen austoben wollen, verweilen die anderen auf dem Pausenhof und liefern sich ein spannendes Match an der Tischtennisplatte. Aber auch die weniger sportbegeisterten Schüler kommen in der OGS aufgrund einer großen Auswahl an Brett- und Kartenspielen auf ihre Kosten oder können ihrer künstlerischen Kreativität freien Lauf lassen. Desweiteren laden die in den Betreuungsräumen vorhandenen Sofas dazu ein, sich mit Freunden zu unterhalten oder einfach mit einem Buch zu entspannen. Um 14 Uhr finden sich die Schüler wieder in ihren Betreuungsräumen ein und beginnen mit den Hausaufgaben. In der "Lern- und Hausaufgabenzeit", die eine Stunde umfasst, jedoch individuell bis 16 Uhr verlängerbar ist, widmen sich die Schüler ausschließlich ihren schulischen Angelegenheiten und erledigen somit nicht nur die schriftlichen Hausaufgaben, sondern bereiten sich auch mündlich auf den nächsten Schultag oder kommende Tests vor. Unterstützt werden sie von erfahrenem Betreuungspersonal, das Hilfestellungen bei Fragen und Problemen gibt, aber auch die Hausaufgaben anhand des verpflichtend zu führenden Hausaufgabenhefts auf Vollständigkeit überprüft. Nach Erledigung der Hausaufgaben fängt dann die Freizeit der Schüler an, die sie wiederum an ihren Interessen orientiert gestalten können. Bis zum Ende der schulischen Veranstaltung um 16 Uhr steht vor allem der Spaß im Vordergrund. Hierbei gelingt es beispielsweise durch Spiele, dass sich die Kinder von einem ereignisreichen Schultag erholen können.