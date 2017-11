Wirtschaft Nabburg

29.11.2017

Treukontax, das ist eine Erfolgsgeschichte. Die Steuerberatungsgesellschaft entfaltete sich von kleinen Anfängen mit einem Geschäftsraum im Gebäude Unterer Markt 6 in zwei Jahrzehnten zu einem soliden Unternehmen mit Kanzleien in der Mittleren Oberpfalz. Die Beratungsbüros in Schwandorf und Amberg haben ihre Wurzeln in der Kanzlei der Nabburger Altstadt.

Im Beisein von Mandanten, Kunden und Gästen sowie des Mitarbeiterteams blendete Steuerberater Johann Kreckl in der Nordgauhalle auf den "Geburtstag" am 1. März 1997 mit erster Mitarbeiterin Manuela Zirngibl zurück und zeigte die Entwicklung auf.Der Aufwärtstrend der Steuerkanzlei und des benachbarten Zahntechnik-Labors führten zu Platzmangel. Die konstruktive Zusammenarbeit legte letztendlich den Grundstein zur Realisierung des Neubaus in der Oberviechtacher Straße 13 am 1. August 2009.Bruder Toni, so Kreckl in seiner Rückschau, wechselte von der Finanzverwaltung zur freien Wirtschaft, leitet in der Firmengruppe die Info- und Steuerrechtsabteilung mit Hauptsitz in München und steht für Spezialberatungen und steuerliche Umwandlungen zur Verfügung. Tochter Katrin Kreckl-Kerckhoff übernahm die Leitung der Treukontax in Schwandorf. Sohn Matthias Kreckl unterstützt nach dem Studium der Betriebswirtschaft und der Steuerberaterprüfung die Firma.Mitarbeiter Tobias Dirmeier erwarb sich die Voraussetzungen zur Leitung der Treukontax in Amberg. In den 20 Jahren des Bestehens erhielten 14 junge Menschen einen Ausbildungsplatz und wurden neun Praktikanten beschäftigt. Steuerberater Johann Kreckl bedankte sich bei seinem Team für den engagierten Einsatz, insbesondere bei seiner Ehefrau Veronika und den Kindern, sowie bei den Kunden und Mandanten.Nach einem Fachvortrag "Aktuelles Steuerrecht 2018" von Steuerberater Matthias Kreckl thematisierte Managerin Judith Katharina Krause, Chefin der Firma "360Grad Energy Management", die Kunst, ein Unternehmen erfolgreich zu lenken. Als Sprecher der Beschäftigten bedankte sich Michael Kraus bei Steuerberater Johann Kreckl für die beeindruckende Leistung, das gute Betriebsklima sowie die Fairness, die Ehrlichkeit und den Humor. "Bleiben Sie uns als Chef viele Jahre erhalten", wünschte der Redner im Namen der Belegschaft und überreichte ein Präsent.