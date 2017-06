Freizeit Neualbenreuth

In dem historischen Anwesen an der Turmstraße eröffnete Bürgermeister Klaus Meyer eine Ausstellung mit Fotos von José Agüeras. "Der Sengerhof & mehr" - so ist die Schau überschrieben.

Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. José Agueras

Das Gemeindeoberhaupt lobte die Verbundenheit des Künstlers mit dem historischen Gebäude, das unter Altbürgermeister Albert Köstler mit vielen Mühen und Fördergeldern zu einem Schmuckstück wurde: "Herr Agüeras hat immer versucht, den Hof mit Leben zu erfüllen - sei es durch Konzerte oder Ausstellungen. Jetzt zeigt er unsere Heimat und seine Menschen in Momentaufnahmen." Auf den großformatigen Fotos ist die Marktgemeinde im Wechsel der Jahreszeiten zu sehen. So wird das, was den meisten Menschen Alltäglichkeit ist, zur Besonderheit.Der gebürtige Spanier Jose Agüeras, der in Neualbenreuth lebt, dankte, dass ihm der Raum für die Ausstellung zur Verfügung gestellt wurde. Er möchte Einheimischen und Gästen die Schönheit der Heimat - und er betrachte Neualbenreuth als diese - zeigen. "Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt", so seine Botschaft.Die Ausstellung ist noch bis zum 13. Juli, jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag von 14 bis 16 Uhr im Sengerhof zu sehen. Der Eintritt ist frei.