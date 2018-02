Freizeit Neualbenreuth

01.02.2018

Mit dem Gewinn des Wanderpokals beim Vergleichsschießen gegen die Soldatenkameradschaft Wernersreuth blieb dieser endgültig in Neualbenreuth. Dies erklärte Vorsitzender Meinhard Köstler, als er in seinem Jahresbericht bei der Jahreshauptversammlung der Reservisten- und Soldatenkameradschaft (RSK) an die Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahres erinnerte. Ferdinand Gatter werde zum nächsten Vergleichsschießen am 2. und 3. März einen neuen Pokal spendieren.

Kriegsgräber-Sammlung

Platz für Schaukasten

Die von Artur Kursawe organisierte Busfahrt im Lutherjahr zur Wartburg hatte reges Interesse gefunden; die Reihe der Ausflüge werde heuer mit den Zielen Meiningen und Bamberg fortgeführt.Kreisvorsitzender Ferdinand Lienerth fand für das Ergebnis der Kriegsgräbersammlung von 871,10 Euro lobende Worte und bat auch für die Zukunft um das Engagement der Neualbenreuther Reservisten. Kreisschriftführer Meinhard Köstler dankte er für die Überarbeitung der alten Satzung des Kreisverbandes. Bürgermeister Klaus Meyer bedankte sich für die Durchführung der beiden Volkstrauertage in Neualbenreuth und Ottengrün und bat die Bevölkerung, durch eine regere Beteiligung diesen noch immer bedeutenden Gedenktag im Gemeindeleben mehr zu würdigen.Nachdem die beiden bisherigen Vereinskanoniere Wenzel Riederer und Lorenz Betzl nach über 20 Jahren ihr Amt zurückgegeben hatten, besuchte Helmut Dimmling im November die erforderliche Fortbildungsveranstaltung in Mitterteich und war von der Versammlung mit herzlichem Beifall in seine neue Funktion eingeführt worden. Unterstützung hat er durch Rudi Sporrer. Dimmling erhielt wie die scheidenden Kanoniere und Reservistensprecher Kursawe als Dank "eine gehörige Portion Geräuchertes", wie es in der Pressemitteilung heißt.Dem zukünftigen Vereinswirt Alfred Ulrich dankte Köstler, dass er für den Schaukasten und den Stammtisch der Reservisten so rasch einen passenden Platz zur Verfügung gestellt habe. Vorsitzender Köstler gab dann noch einen Überblick über die wichtigen Termine 2018: 11. März Essen mit den Ehefrauen im Vereinslokal, 5. Mai Busfahrt nach Meiningen und Bamberg.Am 6. Mai beteiligt sich die RSK am Jubiläum "125 Jahre Kameradschaft Wondreb", 3. Juli Teilnahme am Jubiläum "110 Jahre Schützenverein Ottengrün". Am 21. Juli ist das Teichfest 2018 am Dorfteich in Neualbenreuth geplant.