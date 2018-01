Freizeit Neualbenreuth

30.01.2018

8

0 30.01.2018

Dem Mitglied Albert Köstler gilt bei dem Treffen besonderer Dank: Der Altbürgermeister hat die in altdeutscher Schrift verfassten alten Protokollbücher der Feuerwehr in lateinische Schrift übertragen.

Vorsitzender Stefan Keil würdigte diese besondere Arbeit bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. Der Pressemitteilung zufolge erinnerte der Sprecher bei der Zusammenkunft im Gasthof "Zum Tillenblick" unter anderem an die beiden seit der Hauptversammlung 2017 zusammen mit dem TSV veranstalteten Skihaserl-Bälle (wir berichteten). "Insbesondere das Zusammenspiel beider Organisationen bei der Vorbereitung und Durchführung der Faschings-Veranstaltung funktioniere sehr gut", heißt es. Auch die Besuche bei den Festveranstaltungen der Feuerwehren im Gemeindebereich und beim Patenverein in Waldsassen umfasste das Programm. Hervorzuheben sei dabei das Jubiläumsfest der Ottengrüner Wehr. Im Jahr 2017 waren die Neualbenreuther Floriansjünger zudem auch wieder mit der Teilnahme am Ferienprogramm an der Reihe, die lustige Feuerwehrübung wurde sehr gut angenommen. Mit Vereinsmitteln wurden die Renovierung des Gruppenraums im Gerätehaus durchgeführt und mehrere Festzelt-Garnituren gekauft. Zudem wurden Jacken mit vereinseigenem Emblem angeschafft.Kommandant Andreas Köhler erinnerte an 22 Einsätze, 1 Sicherheitswache, 7 sonstige freiwillige Tätigkeiten, 12 Übungen und weitere Fort- und Ausbildungsveranstaltungen einzelner Aktiver. Für die Teilnahme an allen Übungen erhielten Julius Wilholm und Christof Schwartling im Anschluss jeweils einen Gutschein für ein E-Bike-Wochenende. Den Aktiven mit den meisten Einsätzen wurden Sibyllenbad-Gutscheine überreicht. 43 Aktive haben 2017 ehrenamtlichen Einsatzdienst geleistet. Der Bericht von Jugendwart Julius Wilholm umfasste unter anderem die Teilnahme am Wissenstest und Übungsstunden. Auch ein Zeltlager hatte die Jugendfeuerwehr aufgeschlagen. Zudem war der Feuerwehr-Nachwuchs erneut mit einem Currywurst-Stand auf dem Neualbenreuther Weihnachtsmarkt vertreten.Stefan Schwartling erstattete Bericht über die finanziellen Verhältnisse, Klaus Peterhans und Hubert Riedl bescheinigten einwandfreie Kassenführung. 2. Bürgermeister Christian Hebert betonte die Wichtigkeit der Feuerwehren als Vorbild für Miteinander und Hilfsbereitschaft und dankte auch für die Bewahrung weltlicher und kirchlicher Traditionen. Die Gemeinde hatte für das Feuerwehrwesen im vergangenen Jahr einen Kostenaufwand von etwa 25 000 Euro zu schultern, gegenüber 2016 sei ein Rückgang zu verzeichnen, so Hebert im Grußwort. Abschließend wünschte er eine unbeschadete Rückkehr von den künftigen Einsätzen.Vorsitzender und Kommandant nannten in einem Ausblick auf 2018 zahlreichen Aktivitäten und Übungen. Auch steht der Besuch mehrerer Jubiläumsfeste im Terminplan.