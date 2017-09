Freizeit Neualbenreuth

19.09.2017

10

0 19.09.201710

Wernersreuth. Viele helfende Hände gehörten dazu, das Haus zu unter- und in Betrieb zu halten, erklärte Bürgermeister Klaus Meyer: Der Vertreter der Kirchenstiftung überbrachte die Grüße beim Tag der offenen Tür des Fördervereins im Jugendhaus Maximilian Kolbe. In wechselvollen Zeiten gäben die Übernachtungszahlen in diesem Jahr Grund zur Freude und Hoffnung. Immerhin steuerte das Jugendhaus in all den Jahren durchschnittlich 5000 Übernachtungen zur Entwicklung des Kurortes Neualbenreuth bei. Diese könnten übrigens in 2017 die 100 000er-Grenze übersteigen, verriet der Rathauschef.

Pfarrer Max Wutz quartiert evangelische Pfadfinder im Schulhaus ein "Mut bedeutet nicht, dass man keine Angst hat. Mut bedeutet, dass man etwas tut, obwohl man Angst hat." Dieser Spruch über der Eingangstür zum großen Gemeinschaftsraum im Jugendhaus Maximilian Kolbe war vielleicht der Gedanke, der den damaligen Pfarrer von Wernersreuth, BGR Max Wutz, handeln ließ: Als 1976 an Ostern 20 evangelische Pfadfinder nass und frierend eine Unterkunft suchten, quartierte sie Max Wutz kurzerhand in dem seit 1972 leerstehenden Schulhaus von Wernersreuth ein. "Eine Idee war geboren!", schrieb die Vorsitzende des - für das von der Kirchengemeinde erworbene Haus gegründeten - Fördervereins, Dr. Heidemarie Grunewald, in einem Vorwort zu einem "Tag der offenen Tür" vor Jahren. Die von Pfarrer Wutz gehegte Vorstellung von einem Jugendbegegnungszentrum hatte ihren Anfang gefunden und wird seitdem von Kirchenstiftung, Pfarrgemeinde und Förderverein zielstrebig weiter verfolgt. Die von Dr. Heidemarie Grunewald umgesetzten Ideen von "einer Begegnungsstätte, in der in offener Atmosphäre christliches Gedankengut unter erfahrenen Geistlichen, Lehrern und Jugendleitern vermittelt, gelebt und erlebt wird", wurden nach ihrem frühen Tod von der zweiten Vorsitzenden Erna Weis und der jetzigen Vorsitzenden Ute Bauer tatkräftig angegangen und weitergeführt. (fsc)

Meyer dankte in diesem Zusammenhang der langjährigen "Verwalterin" Liesl Naber und dem Ehepaar Klaus und Birgit Frank für die umfangreichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Belegung des Hauses. Mit Elfriede Berling, Rita Neumann, Hildegard Watzinger sowie Gisela Stingl habe man Gott sei Dank tatkräftige Frauen gefunden, die dabei mithelfen. Die Organisation in Bezug auf Buchung, Internetseite und handfeste handwerkliche Tätigkeiten, habe in diesem Jahr die Katholische Landjugend (KLJB) Wernersreuth übernommen, "... ein Einsatz der Jugend für die Jugend".In ihren Begrüßungsworten hatte vorher die Vorsitzende des Fördervereins, Ute Bauer, den zahlreichen Helfern und Mitarbeiterin beim "Tag der offenen Tür" und im laufenden Vereinsjahr Danke gesagt. Sie bat den Bürgermeister zur Moderation der kleinen Verlosung. Dabei gab es zum Hauptpreis - einer 2-Tages-Reise des Kreisjugendrings - Gutscheine des Sibyllenbads und ortsansässiger Firmen, auch mehrere Säcke frischer Kartoffeln zu gewinnen.Klaus Meyer gestaltete dann die letzte halbe Stunde des auch sonst gemütlichen Nachmittags humorvoll und unterhaltsam, was die Besucher im voll besetzten Gemeinschaftsraum mit viel Beifall bedachten. (Info-Kasten)