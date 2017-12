Freizeit Neualbenreuth

11.12.2017

Väterchen Frost bläst kräftige Schneeschauer über den Weihnachtsmarkt. Da sammeln sich die Besucher gern an den wärmenden Feuerstellen. Oder in geschützten Ausstellungsbereichen - der Sengerhof, der Stodl der Posthalterei.

Von Märchen fasziniert

Viele Aussteller wie nie

Am 3. Advent Noch einmal seine Pforten öffnet der weihnachtliche Kunsthandwerkermarkt am 3. Adventssonntag, (17. Dezember): Von 13 bis 19 Uhr sind Besucher zum Schauen, Staunen und Kaufen eingeladen. (enz)

Viele Stammgäste waren gekommen, um diesen einmaligen und - wie sie betonten - mit viel Liebe gestalteten weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt zu besuchen. Sie reisten aus München und Hessen an, kamen aus dem Vogtland und aus Zwickau. Eine Abordnung kam aus dem vogtländischen Schönberg mit der Schlossherrin, die gemeinsam mit ihrem Mann das Schönberger Schloss restauriert und für die Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht hat.Stammgäste aus Marktredwitz betonten, wie gern sie alljährlich kommen und welch schönes Erlebnis es gerade für ihre Kinder durch die vielen gestalteten Märchen ist. Sie machten auch gleich von der neuen Möglichkeit Gebrauch, ein Erinnerungsfoto in einem Rahmen mit Schriftzug, der anzeigt, wo man sich befindet, zu schießen. Fasziniert waren nicht nur Kinder von dem neuen Märchenensemble "Rapunzel", das sich nun in die vielen anderen Märchen wie "Hänsel und Gretel", "Rotkäppchen und der Wolf", "Schneeweißchen und Rosenrot", "Sterntaler", "Frau Holle", "Die Schneekönigin" und "Schneewittchen" einreiht. Die Hexe aus dem Hexenhaus war manchem Kind nicht geheuer. Aber da sie Lebkuchen verteilte, näherte man sich ihr doch vorsichtig. Mit Begeisterung wurden von den Kindern wieder Stockbrot am offenen Feuer gebraten, Filzsterne ausgeschnitten, Stoff bedruckt oder Kerzen gezogen. Die zahlreichen Weihnachtsbräuche - vom Adventskalender bis zu den Barbarazweigen, von der Adventswurzel bis zur Specht - zeigten sich liebevoll arrangiert.So viele Aussteller wie noch nie präsentierten ein abwechslungsreiches und interessantes Angebot, so dass ganz sicher jeder ein passendes Weihnachtsgeschenk finden konnte. Und manches ist so interessant, dass man sich auch gern selbst beschenkt. Viel Interesse fanden Handwerker, die ihre Kunst vorstellten: Der Glasbläser, die Mitterteicher Schnitzer, die Herstellung von Tiffany-Glasdeko oder - in diesem Jahr neu - der Kunstschmied. Er hatte seine Werkstatt im ehemaligen Schusterhaus aufgeschlagen, das erstmals in den Weihnachtsmarkt einbezogen war und auch für die große Krippe den richtigen Rahmen lieferte.Kulinarisch ließ der Weihnachtsmarkt kaum Wünsche offen. Von der Schützenbratwurst über Steaks bis zur Hirtenpfanne, von der Currywurst über Flammkuchen bis Dotsch gab es ein vielseitiges Angebot. Dass bei diesem doch etwas unwirtlichen Wetter Glühwein und Punsch die Renner waren, versteht sich von selbst. Großen Zuspruch - nicht nur zum Aufwärmen - fand wieder der Tillensaal mit seinem riesigen Angebot an selbstgebackenen Kuchen und dem dazugehörigen Tässchen Kaffee.Auch die Blaskapelle Ernestgrün hatte bei ihrem Auftritt unter dem Christbaum mit Schneeflocken und kalten Fingern zu kämpfen. Aber als echte Meister ihres Faches standen sie es mit Bravour durch und brachten mit ihren Weihnachtsliedern Wärme in die Herzen. Der Nikolaus ließ sich vom Flockenwirbel gar nicht beeindrucken und beschenkte die Kinder, die mit strahlenden Augen so manches Gedicht aufsagten oder sich vom Nikolaus aufsagen ließen.