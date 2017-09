Freizeit Neualbenreuth

21.09.2017

15

0 21.09.201715

Keinen leichten Job hatte neu gewählte Vorsitzende Armin Strohmeyer. Die Führungsspitze des Schützenvereins Ringelstein Ottengrün hatte zur außerordentlichen Mitgliederversammlung in das Gasthaus "Zum Tillenblick" geladen. Auf der Tagesordnung standen Informationen und Anträge zur Satzungsänderung. Der Punkt erhitzte die Gemüter.

Mahnung vergebens

Vorstand enttäuscht

Das ist kein guter Tag für den Verein und seine Zukunftsfähigkeit. Bürgermeister Klaus Meyer

Die Mitgliedschaft sollte bereits ab dem 6. Lebensjahr ermöglicht werden, um so möglichst früh junge Leute an den Verein zu binden und für Nachwuchs zu sorgen - so der erste Vorschlag. Außerdem sollte bei Wahlen künftig Blockwahl zugelassen werden. Die Diskussion über beide Punkte nahm einen unsachlichen Verlauf; es wurden verbale Giftpfeile verschossen.Vergebens Oswald Weigs Mahnung, doch den Vorstand zu unterstützen, der bereits so viel auf den Weg gebracht hat, worüber man froh sein könne. Letztlich erhielten beide Anträge, die den Verein zukunftsfähig machen sollten, keine erforderliche Mehrheit.Bürgermeister Klaus Meyer, der inständig versucht hatte das Blockwahlsystem und seine Vorteile zu erläutern und darauf verwies, dass es mit dem Ehrenamt immer schwieriger wird, konstatierte resigniert: "Das ist kein guter Tag für den Verein und seine Zukunftsfähigkeit."Auch die Mitglieder des Vorstandes, die schon so viel Bewegung in den Verein gebracht haben, zeigten sich sehr enttäuscht. Ein weiterer Antrag, die Beitragsfreiheit ab dem 65. Lebensjahr aufzuheben, da der Verein immer mehr ältere Mitglieder haben wird, wurde hingegen angenommen. Hierfür war auch nur die einfache Mehrheit erforderlich. In seinem Grußwort unterstrich Bürgermeister Meyer die wichtige Rolle des Schützenvereins im Leben der Marktgemeinde - sei es bei Kirchenzügen, der Eröffnung des Kartoffelfestes sowie der Teilnahme an anderen Festen und Aktivitäten.Kompromisse finden, Werte und Traditionen bewahren und offen für Neues sein sowie Fortschritt zulassen sollten seiner Meinung nach Hand in Hand gehen. Nur so habe der Schützenverein weiterhin Bestand.