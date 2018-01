Freizeit Neualbenreuth

Der Einsatz nach einem Unwetter, eine längere Ölspur und Personen, die mit der Drehleiter zu bergen waren: Die Dorf-Feuerwehr ist schwer gefragt.

Maiersreuth/Hardeck. Dies zeigte sich im Bericht von Kommandant Markus Schwartling bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hardeck im Gasthaus Wiesenthal in Maiersreuth. Neben den drei Einsätzen rief der Sprecher das Ausrücken bei diversen Festlichkeiten, Kirchenzügen und Festzügen in Erinnerung.Derzeit gehörten der Wehr 35 Aktive an, davon 5 Frauen. 2 Brandschützer sind als Atemschutzgeräteträger gemeldet. Den Besuch der 12 Schulungen und Übungen bezeichnete der Kommandant als ordentlich; außerdem erinnerte Schwartling an die Leistungsabzeichen-Abnahme Ende Oktober in Maiersreuth.Vorstand Andreas Korndörfer erinnerte noch einmal an die Formalitäten für die Übergabe das Amts nach seiner Wahl bei der Jahreshauptversammlung vor gut einem Jahr und erinnerte vor allem an gesellschaftliche Termine des 79 Mitglieder zählenden Feuerwehrvereins - das Aufstellen des Maibaumes in Schachten, das Dorffest und die Christbaumversteigerung im Adamhof. Korndörfer unterstrich den großen Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr und die Unterstützung von allen Seiten, die er in seinem ersten Jahr als Vorstand erhalten habe.Andrea Fröhlich gab stellvertretend für Brigitte Hegen einen kurzen Überblick über die Übungen und Veranstaltungen der Jugend: "Erneut wurden heuer vier gemeinsame Jugendübungen mit allen Feuerwehren der Gemeinde abgehalten", heißt es dazu im Protokoll, in dem als "sehr lobenswert" die Zusammenarbeit mit den anderen Feuerwehren erwähnt ist. Außerdem rief die Sprecherin die erfolgreiche Beteiligung von Annkatrhin Weiß, Stefan Werner, Matthias Werner und Barbara Weiß am Wissenstest in Erinnerung. Bürgermeister Klaus Meyer lobte in seinem Grußwort die gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Gemeinde. Meyer berichtete ebenso von der Änderung im Feuerwehrgesetz, bezüglich der neu angepassten Altersgrenze für aktive Mitgliedschaft. Diese wurde von 63 auf 65 Jahre erhöht, um dem Mitgliederschwund vorzubeugen."Glücklicherweise betrifft dieser Nachwuchsmangel unsere Gemeinde nicht, da die Tätigkeit sehr interessant gestaltet wird", heißt es dazu im Protokoll. Abschließend bat der Bürgermeister um eine rege Beteiligung am Nordgautag in Wiesau am 8. Juli: Die Wehr solle einen Themenwagen mit dem Schloss Hardeck auf die Beine stellen, der neben dem Sibyllenbad und der Pfarrkirche die Gemeinde darstellen soll. Vielleicht fände sich ein schöner Oldtimer, der das Gespann ziehen kann. Über die Pläne bezüglich des Feuerwehrhauses in Maiersreuth konnte leider noch nicht gesprochen werden, was aber in diesem Jahr nachgeholt werden solle.Thomas Hegen sprach zuletzt die Anschaffung von drei schwarzen Schärpen für die Fahnenabordnung bei Beerdigungen an. Kommandant Markus Schwartling warf ein, dass man hierfür einen Betrag von etwa 180 Euro einrechnen müsse. Diese Anschaffung wird dennoch in nächster Zeit getätigt. Wie mit dem feuerwehreigenen Toilettenwagen vorgegangen werden solle, wollte Andreas Korndörfer wissen: Die Kosten für die Reparatur würden die 1000 Euro-Marke leicht übersteigen, wie es hieß. Dies, so heißt es dazu im Protokoll, wäre unrentabel, der Klowagen werde deshalb entsorgt.Wie es hieß, soll der Maibaum dieses Jahr, wegen der Baustelle in Maiersreuth, möglicherweise in Hardeck aufgestellt werden.