Schicke Stofftäschchen selbst gemacht

Freizeit Neualbenreuth

14.08.2017

2

0 14.08.2017

Einer kreativen Aufgabe stellten sich die am Ferienprogramm in Taheyas Atelier teilnehmenden Mädchen: Sie nähten und dekorierten jeweils ein Stofftäschchen. Als Geschicklichkeit an der Nähmaschine gefragt war, riss ihnen auch nicht der Geduldsfaden. Zwischendurch konnte sich bei einer Brotzeit gestärkt werden. Beim Aufbringen der Applikationen und Strasssteine sowie der Herstellung von Blüten konnte jedes Mädchen seine künstlerischen Ambitionen ausleben. Tatkräftige Unterstützung leisteten sowohl die Inhaberin des Kreativ-Ateliers, Brigitte Schöffer, als auch ihre zwei Näherinnen. Am Ende nahmen die Mädchen ihre individuellen Taschen voller Stolz mit nach Hause. Bild: enz