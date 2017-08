Politik Neualbenreuth

01.08.2017

11

0 01.08.201711

Nicht jeden Tagesordnungspunkt vermag der Marktrat schnell zu erledigen. Längere Diskussionen erfordert etwa die Änderung des Bebauungsplanes mit dem Grünordnungsplan für die Kuranlagen Sibyllenbad.

Hintergrund "Der Aufstellungsbeschluss ist gebilligt", informierte Bürgermeister Klaus Meyer im Zusammenhang mit der Debatte im Marktrat über die Änderung des Bebauungsplanes Kuranlagen Sibyllenbad (Bericht nebenan). Mit der Ausweisung des Sondergebiets Campingplatz werde die bisherige Teilnutzung des Bereichs als Caravan-Stellfläche sowie die geplante Erweiterung auf eine solide Basis gestellt, erklärte Meyer auf Anfrage von Oberpfalz-Medien. Das Gemeindeoberhaupt war davon überzeugt, dass sich Investor Harald Waidhas und der Fremdenverkehrsverein Neualbenreuth als Veranstalter des Kartoffelfests wegen der beschriebenen Nutzung nicht ins Gehege kämen. Beide Seiten hätten sich bereits arrangiert, wusste der Bürgermeister: Das Kartoffelfest werde nach wie vor an diesem Ort stattfinden. (pz)

Konkret ging es beim jüngsten Treffen im Rathaussaal um den Teilbereich Kurcamping. Bald wurde klar, dass dadurch das Kartoffelfest in seiner bisherigen Form wohl nicht mehr stattfinden kann: Denn genau an der Stelle, wo bisher Kuchen- und Bierzelt standen, sollen neue Stellplätze für Wohnmobile sowie Caravans und transportable Campinghütten entstehen. Weiterhin sind eine gastronomische Einrichtung und ein Gebäude für Personal-Unterkunft vorgesehen. Außerdem soll das Gelände eingezäunt werden, wie auf Nachfrage von Marktrat Johannes Saalfrank mitgeteilt wurde. Marktrat Arthur Sommer machte darauf aufmerksam, dass seitens des Fremdenverkehrsvereins viel Geld investiert wurde, um hier für das Kartoffelfest feste Strom-Zuleitungen und eine Abwasserleitung zu installieren. Generell wünschte er sich mehr Informationen vorab.3. Bürgermeister Christian Maischl wies noch einmal darauf hin, dass die Zelte aufgrund der Gelände-Beschaffenheit nur an dieser Stelle aufgestellt werden können. Bürgermeister Klaus Meyer appellierte an Fremdenverkehrsverein und Investor, sich über eine Nutzung des Geländes während des Kartoffelfestes zu einigen.Sollte es zu keiner Einigung kommen, gilt es bei der endgültigen Planung darüber zu entscheiden: Entweder das traditionelle Kartoffelfest oder Investitionen in einen Camping-Platz im Kurpark. (Hintergrund)