Neualbenreuth

08.08.2017

08.08.2017

Es sei wichtig miteinander zu sprechen, sagte Bürgermeister Klaus Meyer. "Wir haben hier Bräuche und Gepflogenheiten, etwa dass ab 22 Uhr Nachtruhe einzuhalten ist." Die Lärmbelästigung wurde schon thematisiert - durchaus mit Erfolg.

Drei Dolmetscher für die Kommunikation Mit dabei waren Peter Rauh von der Regierung der Oberpfalz (zuständig für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen), der Leiter der Polizeiinspektion Waldsassen, Reinhold Schreyer , sowie Bürgermeister Klaus Meyer und die für Unterkünfte zuständigen Ulrich Merdan, Thomas Feszter und Brigitte Linders von der Regierung der Oberpfalz, AWO-Kreisgeschäftsführerin Angelika Würner, die Mitarbeiterinnen der Kewog Annette Prauschke und Sonja Pollak, Kindergartenleiterin Manuela Gatter sowie ein erweiterter Helferkreis und Nachbarn. Drei Dolmetscher ermöglichten die reibungslose Kommunikation mit den anwesenden Flüchtlingen. (enz)

Bei dem Gespräch in der Grundschule ging es um Probleme in der Flüchtlingsunterkunft Stephanskreuzstraße. Ziel sei es, so Peter Rauh von der Regierung, die Flüchtlinge besser in die Gemeinde einzubinden und vor allem die Lärmbelästigung zu reduzieren. Auch sei angesprochen worden, an der Westseite des Hauses einen Sitzplatz im Freien einzurichten. Das wird die Kewog in nächster Zeit in Angriff nehmen. Der vorgeschlagene Aufenthaltsraum im Kellergeschoss sei wegen des Brandschutzes nicht möglich - so die Mitarbeiterinnen der Kewog.Werner Hirschberger hatte schon vor einiger Zeit vorgeschlagen, an der Grenze zum darüber liegenden Haus eine Hecke anzupflanzen. Peter Rauh meinte, eine Hecke funktioniere nicht. Bürgermeister Klaus Meyer vertrat aber energisch die Ansicht, dass eine Hecke den gegenseitigen Respekt vor der Privatsphäre fördern würde. Nun soll als Ergebnis des Gesprächs noch einmal die Möglichkeit einer Hecke geprüft werden.Die Anwohner trugen dann ihre Anliegen vor. So werde ständig direkt vor dem Nachbarhaus am dazugehörigen Wäscheplatz Fußball gespielt, obwohl der gut gepflegte Sportplatz neben der Schule nur 150 Meter entfernt sei. Auch schieße man ständig den Ball gegen die Hauswand und die Fenster, angelegte Blumenbeete werden zerstört. Die Anwohner wünschten sich insgesamt, dass der Lärmpegel besonders am Abend und in der Nacht gesenkt wird, dass dann nicht mehr laute Musik erklingt und mitten in der Nacht am offenen Fenster mit dem Handy telefoniert wird. Eine Anwohnerin sagte, dass sie sich freue, wenn ihre Kinder mit den Flüchtlingskindern spielen, aber dass diese zu oft bis spät abends unbeaufsichtigt seien. Die Leiterin des Kindergartens Manuela Gatter bemängelte, die Kinder würden häufig nicht pünktlich abgeholt und mussten sogar schon von den Erzieherinnen nach Hause gebracht werden, weil niemand kam. Auch muss die Erreichbarkeit der Eltern bei besonderen Vorkommnissen gewährleistet sein - etwa einem Unfall.Peter Rauh appellierte an den Helferkreis, doch Deutschkurse durchzuführen. Dies war von einem Asylbewerber angeregt worden. Sonja Schmid, Koordinatorin der Bildungsangebote für neu Zugewanderte im Landkreis, erklärte dazu: Die freiwilligen Helfer engagierten sich schon stark, sie könnten nicht noch mehr belastet werden. Sonja Schmid trug ihre Wünsche an die Regierung zur Verbesserung und Unterstützung ihres Aufgabengebietes vor. Lehrkräfte - auch die im Ruhestand - seien noch mit sehr vielfältigen Aufgaben belastet. Eine Nachbarin bot an, durch Gespräche die Sprache zu vermitteln. Bisher habe davon aber noch niemand Gebrauch gemacht.Die Asylbewerber trugen auf Nachfrage, wie ihre Meinung dazu sei, ihre Probleme im Rahmen des Asylantrages vor. "Wir können hier auf kommunaler Ebene über diese Probleme nicht entscheiden oder sie lösen", antwortete Bürgermeister Klaus Meyer und äußerte gegenüber den Helfern seinen Respekt für die ehrenamtliche Arbeit. Angelika Würner ging auf die Beratungsangebote etwa der Caritas ein und betonte, dass die AWO einmal wöchentlich nach Neualbenreuth komme. Dabei habe man die Möglichkeit, diese Probleme vorzubringen. Die Sprecherin mahnte mehr gegenseitigen Respekt an und regte ein Kennenlernfest an.Reinhold Schreyer, Leiter der Polizeiinspektion Waldsassen, warnte im Zusammenhang mit den unbeaufsichtigten Kindern davor, dass diese sich schnell in die angrenzende Tschechische Republik verirren können. Werner Hirschberger sprach das Problem des Internetzuganges für Asylbewerber an. Eine Genehmigung für einen Hotspot liege vor, die Frage der Finanzierung sei nicht geklärt.