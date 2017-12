Straßenbauarbeiten in Maiersreuth rechtzeitig zum Neualbenreuther Weihnachtsmarkt beendet

07.12.2017

Maiersreuth. Endlich ist es so weit: Heute, Freitag, wird die neue Brücke über den Muglbach in Maiersreuth für den Verkehr freigegeben. Somit ist eine ungehinderte Zufahrt auf der Staatsstraße 2175 zum weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt und zum Sibyllenbad am 2. und 3. Advent gewährleistet.

Sibyllenbad-Besucher werden am 10. und 17. Dezember aus Richtung Tirschenreuth/Mitterteich ab Schachten über Maiersreuth - es gibt eine Ausschilderung - umgeleitet. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass sowohl der Marktplatz als auch die Turmstraße bis zum Sengerhof an diesen Tagen für den Durchgangsverkehr gesperrt sind.Der Neubau der Brücke war dringend nötig. Das alte Bauwerk zu sanieren wäre nicht mehr wirtschaftlich gewesen, wie die Straßenbaubehörde mitteilt. Nach sechsmonatiger Bauzeit ist sie nun fertiggestellt. Restarbeiten - etwa das Verlegen von Pflasterbelägen und das Anlegen von Böschungstreppen werden im Frühjahr 2018 erfolgen. Der Verkehr werde dadurch nicht oder nur kaum mehr beeinträchtigt sein, hieß es bei einem Termin vor Ort in Maiersreuth. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, dann rücksichtsvoll und besonders aufmerksam zu fahren, um Gefährdungen des Straßenbau-Personals zu vermeiden. Die Kosten für die Brückenbaumaßnahmen einschließlich der Behelfsumfahrung betragen insgesamt etwa 500 000 Euro und werden vom Freistaat Bayern getragen. Das Staatliche Bauamt dankt allen betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anliegern für ihre Geduld sowie das Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen und Behinderungen. Der weitere Straßenausbau zwischen Maiersreuth und Hardeck ist für 2018 geplant. Wichtige Voraussetzung ist jedoch, dass der erforderliche Grund erworben werden kann.