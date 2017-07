Politik Neualbenreuth

"Das erste Halbjahr ist gelaufen", war Bezirkstagspräsident Franz Löffler gespannt auf den Bericht der Werkleitung - der wichtigste Punkt der Versammlung des Zweckverbands Sibyllenbad am Donnerstag im Kurmittelhaus. Nach einer Steigerung der Gästezahlen um 14,5 Prozent im Rekordjahr 2016 müsse das Kurmittelhaus heuer mit minus 5,5 Prozent einen moderaten Rückgang bilanzieren, erklärte Gerhard Geiger. Der wetterbedingte Einbruch im Januar und Februar sei noch nicht kompensiert; auch die sinnvollen und nötigen Straßenbaumaßnahmen im Gemeindegebiet seien nicht förderlich. Trotz rückläufiger Gästezahlen habe das einzige Kurbad der nördlichen Oberpfalz die Anzahl der abgegebenen Anwendungen um 2,5 Prozent erhöht, erklärte Geiger. "Unsere medizinische Kompetenz wird unverändert gut nachgefragt" sieht sich der Diplom-Kaufmann in der strategischen Ausrichtung mit den ortsgebunden Heilmitteln Radon und Kohlensäure bestätigt. Ein Thema in der Sitzung war die Neugestaltung der Kurpromenade: Landschaftsarchitektin Gisela Fanck-Reiter aus Tirschenreuth erläuterte die Planung und den aktuellen Stand der Arbeiten. (Weiterer Bericht folgt)