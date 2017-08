Politik Neualbenreuth

In der jüngsten Sitzung brachte Marktrat Werner Hirschberger erneut das Problem der ständig zunehmenden Nutzung des Grenzübergangs Neualbenreuth durch unberechtigte Fahrzeuge zur Sprache. Die nur für Fußgänger und Radfahrer geöffnete Verbindung nach Mýtina/Altalbenreuth wird fast täglich wiederholt von Auto- und Motorradfahrern genutzt. Hirschberger regte an, deswegen mit Bürgermeister Vladimír Duda in Lipova Kontakt aufzunehmen, um mit ihm das Problem abzusprechen und Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Bild: as