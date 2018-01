Sport Neualbenreuth

03.01.2018

Der TSV Neualbenreuth setzt auch in der Saison 2018/19 auf Spielertrainer Jürgen Schmidkonz. "Es passt einfach. Jürgen hat die Mannschaft absolut unter Kontrolle und geht auch noch immer auf dem Platz voran", lobt Spielleiter Martin Maier. Die weitere Zusammenarbeit sei nach einem kurzen Gespräch besiegelt worden. In der aktuellen Saison belegen die Neualbenreuther den zweiten Platz in der Kreisklasse Ost. Auch wenn der Aufstieg weiterhin nicht das Ziel sei, wolle man so lange wie möglich vorne dabeibleiben.