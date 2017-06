Sport Neualbenreuth

08.06.2017

Kein Glück mit dem Wetter haben die Golfer bei ihrem zweitägigen Freundschaftsturnier. Die erste Runde im Stiftland geht wie geplant über die Bühne. Der zweite Turniertag in Tschechien fällt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.

Neualbenreuth/Marienbad. Schon Tradition ist beim Golfclub Stiftland das zweitägige Freundschaftsturnier mit dem Royal Golfclub Marienbad, dem ältesten Golfclub in Zentraleuropa mit fast 115-jähriger Geschichte.Etwas enttäuscht waren die Organisatoren am ersten Tag von der Resonanz. Trotz herrlicher Platzverhältnisse auf der Anlage des GC Stiftlands und bestem Wetter nahmen nur 30 Spieler daran teil. Die Sieger ehrte der Präsident des GC Stiftland, Dr. Wolfgang Ries, nach einem gemeinsamen Abendessen im Beisein des Vizepräsidenten des Marienbader Golfclubs, Kirill Kozuchov. Dr. Ries hob dabei die Wichtigkeit der Freundschaft beider Clubs hervor.Das Brutto der Damen gewann Christine Schöner vom GC Stiftland, das Brutto der Herren Eduard Richters vom GC Marienbad. In der Klasse A gewann ebenfalls Eduard Richters das 1. Netto vor Horst Röder (2. Netto) und Prof. Dr. Matthias Golle (3. Netto), beide vom GC Stiftland. In der Klasse B gewann Hans Rummel das 1. Netto vor Dr. Manfred Wölfel (2. Netto) und Dr. Anton Hochberger (3. Netto), alle vom GC Stiftland.Tags darauf dann ein großes Teilnehmerfeld mit fast 80 Golfern beim GC Marienbad - auf einem herrlichen alten Platz. Leider stand das Gelände nach kurzer Spieldauer durch die heftigen Regenfälle unter Wasser, so dass das Spiel abgebrochen werden musste. Das Turnier soll im Herbst nachgeholt werden, somit gab es keinen gemeinsamen Sieger für diese beiden Tage.Der Präsident des GC Stiftlands, Dr. Wolfgang Ries, bedankte sich beim Vizepräsidenten Kirill Kozuchov für den freundlichen Empfang. Er wies darauf hin, dass zum 35-jährigen Bestehen des Golfclubs im Stiftland eine Turnierwoche und eine Jubiläumsfeier geplant sind.