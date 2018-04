Vermischtes Neualbenreuth

05.04.2018

19

Die Feuerwehrleute sind fit für den Ernstfall-Einsatz. Das beweisen sie bei der Leistungsprüfung.

Eine Gruppe mit Teilnehmern der Wehren Hardeck und Neualbenreuth legte das Bronze-Abzeichen ab. Drei gemischte Gruppen mit Teilnehmern der Wehren Neualbenreuth, Hardeck und Ottengrün absolvierten die Stufen 2 bis 6. Null bis wenige Fehler seien den Prüflingen bei den Aufgaben unterlaufen, berichten Kommandant Andreas Köhler und Stellvertreter Christian Löw. Beide hatten zusammen mit den Gruppenführern die Ausbildung übernommen. So musste etwa ein kompletter Aufbau für den technischen Hilfeleistungs-Einsatz binnen 240 Sekunden erstellt werden. Dazu gehörte auch die Verkehrsabsicherung, die Sicherstellung des Brandschutzes sowie die Stabilisierung des Unfallfahrzeugs und die Betreuung der verletzten Person. Zusatzaufgaben der Trupps für die Stufe 1 waren Fahrzeug- und Gerätekunde.Die Trupps der Stufen 2 bis 6 mussten Aufgaben in der Anwendung von Tauchpumpe, Trennschleifer, Motorkettensäge bewältigen und mitunter Anforderungen beim hydraulischen Rettungseinsatz meistern. Auch der Aufbau einer Schaufeltrage und die stabile Seitenlage waren gefragt. Maschinen- und Gruppenführer mussten als zusätzliche Aufgabe Fragebögen ausfüllen. Köhler und Löw lobten am Schluss die Beteiligung der Gruppen und der Wehren.