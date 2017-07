Vermischtes Neualbenreuth

30.07.2017

2

0 30.07.2017

Das Projekt "Experimentelle Malerei" an der Grundschule wurde jetzt mit einem Projekttag beendet. Die Schüler der Kombiklasse 3/4 hatten im Unterricht viele Techniken des experimentellen Malens kennengelernt und erprobt. Am Projekttag sollten sie größere Bilder malen. Anregungen und viele Tipps erhielten sie dafür von den Studenten des 3. Jahres der Fachschule für Produktdesign in Selb. Im Schuljahr 2012/13 begründeten Gabriele Achmann und Jürgen Heinl die Partnerschaft zwischen Grundschule und Fachschule. Seitdem findet alljährlich ein Projekttag mit unterschiedlichsten Themen statt. Von der Nachgestaltung afrikanischer Hütten mit Naturfarben über das Entwerfen eines Zukunftsauto bis hin zur experimentellen Malerei. Die Studenten aus Selb nutzen den Projekttag als Vorbereitung für ihr Abschlussjahr. Grundschüler und Studenten fanden sich in Kleingruppen zusammen. Auf dem Rasenplatz wurden mit Pinseln Farbkleckse auf die Unterlage gespritzt und anschließend mit dem Handschuh oder der Spachtel bearbeitet. Eine andere Gruppe brachte zuerst Klebebänder auf dem Karton auf, übermalte diese mit Acrylfarbe und zog danach die Klebestreifen wieder ab. Dadurch entstanden besondere Muster. Die Grundschüler waren fasziniert von den künstlerischen Fertigkeiten der Studenten und nahmen alle Tipps mit Begeisterung auf. Die Studenten zeigten sich von der Kreativität der Kinder beeindruckt. Am Ende konnte man 18 tolle Bilder bestaunen. Bild: exb