14.09.2017

Zum Vorabendgottesdienst am 2. August 1997 trat ein junger, sympathisch wirkender Geistlicher an den Altar der Pfarrkirche "St. Laurentius", feierte mit der Gemeinde Gottesdienst und sagte danach: "Ich habe jetzt noch weiche Knie".

Ausgezeichnetes Deutsch

Festgottesdienst

Doktor der Moraltheologie Jacek Mizak wurde am 14. Juli 1970 in Pulawy, einer Stadt an der Weichsel mit rund 100 000 Einwohnern geboren. Die Stadt gehört zur Diözese Radom mit gut einer Million Gläubigen. Die Bischofsstadt liegt etwa 1000 Kilometer südlich von Warschau. Nach sechs Jahren im Priesterseminar von Lublin und Radom wurde Jacek Mizak am 27. Mai 1995 vom damaligen Bischof Jan Chrapek zum Priester geweiht. Nach einer Kaplanszeit in der Pfarrei St. Lukas in Radom, ermöglichte ihm der Bischof das Studium der Moraltheologie an der Katholischen Universität Lublin bis er ihn drei Jahre später als seinen Sekretär zu sich rief. Als 2002 Bischof Zygmunt Zimovski sein "Dienstherr" wurde, durfte Mizak seine an der Universität Lublin begonnene Doktorarbeit weiterschreiben und konnte nach regelmäßigen Freistellungen von seinen eigentlichen Aufgaben nach Examina in Philosophie und Deutsch, die abschließende Prüfung in Moraltheologie ablegen. Seitdem darf sich der "Herr Sekretär", wie er in Polen genannt wurde auch "Doktor der Moraltheologie" nennen. Der Titel seiner mehrere Hundert Seiten umfassenden Arbeit lautete: "Die Zusammenarbeit von Eltern und Schule in der Moralerziehung nach der Lehre der Kirche nach dem II. Vatikanischen Konzil". (fsc)

Der damalige Ortspfarrer BGR Oswald Mayerhöfer hatte Jazek Mizak zu Beginn als jungen Kaplan vorgestellt der zum ersten Male in Deutschland sei. Er könne gut Deutsch und "ihr werdet gut mit ihm auskommen". Ganz einfach war das alles nicht für den jungen "Vikarius", so nennt man den Kaplan in Polen, wusste Oswald Mayerhöfer: Er war schon ausgezogen und der neue Pfarrer, Konrad Gruber, war noch nicht da. Und so wohnte Jazek Mizak ganz allein im ehrwürdigen Pfarrhof und es sei ihm gar nicht wohl gewesen, wie er später erzählte. Doch das sollte sich sehr schnell ändern, denn Jacek Mizak gewann sehr schnell die Herzen und die Zuneigung der Neualbenreuther - eine bemerkenswerte Sache. In all den Jahren hatte der NT mehrfach Gelegenheit mit dem jungen Priester zu sprechen und aus seinem Leben zu erfahren.Der junge Doktor der Moraltheologie erinnert sich immer wieder gerne an die erste Messe in Neualbenreuth, als er den Gläubigen sagte, es sei seine erste in deutscher Sprache. Dabei sprach Jacek Mizak schon damals ausgezeichnet Deutsch und heute ist nichts mehr ungewohnt für ihn.Nach dem BGR Konrad Gruber in den Ruhestand getreten war durfte Jacek Mizak auch den jetzigen Pfarradministrator George Parankimalil während seines Urlaubs vertreten. Mit George Parankimalil feierte Jacek Mizak auch dessen Einführungsgottesdienst in der Gemeinde. Ein großes Ereignis war der Besuch des Bischofs von Radom in Neualbenreuth: Zygmunt Zimovski besuchte seinen Sekretär an seinem Wirkungsort.Der Bischof verbarg damals seine Freude nicht und schien schon ein wenig stolz darauf zu sein, wie herzlich und freundschaftlich sein Sekretär und der selbst in der Pfarrei empfangen worden waren. Da dies nun schon seit 20 Jahren der Fall ist will die Pfarrgemeinde das am Sonntag, 17. September, feiern. Die Bevölkerung ist eingeladen zahlreich am Gottesdienst, von Prälat Dr. Jacek Mizak selbst zelebriert, um 9 Uhr in der Pfarrkirche teilzunehmen Anschließend wird es im Bruder-Claus-Heim einen Empfang geben.