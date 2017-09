Vermischtes Neualbenreuth

18.09.2017

Neualbenreuth/Regensburg. Das einzige Kurbad der nördlichen Oberpfalz ist derzeit bei auswärtigen Besuchergruppen ungemein gefragt. Nach dem Vorstand des Bundesverbandes Morbus Bechterew und dem deutschlandweit aktiven Burnout- Netzwerk kam nun die Rheumaliga Regensburg ins Stiftland, um sich zu informieren.

Nach der Besichtigung der Basilika in Waldsassen stand die medizinische Kompetenz des Neualbenreuther Kurmittelhauses im Interesse der Selbsthilfegruppe. Ziel der Rheuma-Liga ist neben der Beratung der Betroffenen auch ein gemeinsames Bewegungsangebot, wie Gymnastik im Heilwasserbecken.Sibyllenbadchef Gerhard Geiger sah sich einer heterogenen Gruppe gegenüber. Während einige der Gäste "einen bisher unbekannten Flecken auf der bayrischen Landkarte" erkundeten, waren andere Regensburger bereits Stammgäste im Kurbad oder kannten es zumindest von einer früheren Informationsfahrt.Dr. Brunhilde Dick-Kollmannsperger, die als Ärztin für Allgemeinmedizin, Akupunktur und Traditionelle Chinesische Medizin auch in einer Gemeinschaftspraxis an der Neualbenreuther Kurallee praktiziert, informierte über die Behandlungsangebote bei Rheuma mit ortsgebundenen Heilmitteln. Sie referierte über die besonderen Effekte von medizinischen Wannenbädern mit Radonwasser und die spezielle Wirkung der Kombinationsbäder mit Kohlensäure und Radon im Sibyllenbad. Natürlich stand sie auch für zahlreiche Fachfragen der Betroffenen zur Verfügung.Werkleiter Geiger unterstrich bei der Besichtigung die Besonderheiten des Angebots. "Mit den wesentlich von unserem früheren Badearzt Prof. Dr. Dr. Wolfgang A. Grunewald entwickelten Kombinationsbädern verfügt Sibyllenbad seit vielen Jahren über ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Bäderlandschaft, das von Tausenden Patienten regelmäßig genutzt und geschätzt wird."Geiger und Ines Köckert vom Gästeservice erläuterten den Gästen schließlich die erst kürzlich sanierte Heilwasserbadelandschaft mit den Attraktions- und Therapiebecken sowie den Heilwasserparcours im Außenbereich.