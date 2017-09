Vermischtes Neualbenreuth

25.09.2017

12

0 25.09.201712

Bereits zum sechsten Mal traten die Golfclubs Stiftland und Schwanhof zum Clubvergleich gegeneinander an. Diesmal traf man sich im Stiftland, um den Wanderpokal auszuspielen. Trotz starker Regenfälle präsentierte sich der Golfplatz in einem guten Zustand.

Vizepräsident Herbert Bäuml begrüßte zum Vergleichskampf den Präsidenten des Golfclubs Schwanhof Kurt Knote mit seiner Mannschaft. Sieger des Clubvergleichs wurde der Golfclub Stiftland mit durchschnittlich 32,8 Punkten vor dem Golfclub Schwanhof mit durchschnittlich 23,5 Punkten.Gesamtsieger wurde mit 24 Bruttopunkten Wolfgang Wilhelm von Golfclub Schwanhof. Bei den Nettosiegern hatte ebenfalls Wolfgang Wilhelm mit 32 Nettopunkten in der Handicapklasse A die Nase vorn, gefolgt von Ernst Forte mit ebenfalls 32 Punkten von GC Stiftland. In der Handicapklasse B nutzten die Stiftländer den Heimvorteil und konnten mit Calvin Kögler, der 40 Nettopunkte erspielte, und Ingrid Bäuml mit 38 Punkten die Weichen auf Sieg stellen.Als Sonderpreis wurde außerdem der "Nearest to the Pin" ausgespielt. Hier gewann bei den Damen Ingrid Bäuml von Golfclub Stiftland und bei den Herren Max Völkl vom Golfclub Schwanhof. Das Turnier wird dann im nächsten Jahr wieder in Schwanhof im Landkreis Neustadt/WN ausgetragen.