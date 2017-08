Fußball, Musik, Essen und Trinken: Alles, was sportliche Leute zum Feiern brauchen, gibt es am Wochenende 12./13. August am Hans-Aures-Weg. Beim 1. FC Neukirchen steigt wieder die jährliche Sportplatzkirchweih.

Der Samstagnachmittag steht ganz im Zeichen der Herrenmannschaften. Um 14.15 Uhr startet die Spielgemeinschaft Neukirchen II/SV Etzelwang II mit dem Punktspiel gegen den FSV Gärbershof II. Direkt im Anschluss, um 16 Uhr, ist Anpfiff für das Kreisklassen-Spiel der 1. Mannschaft gegen den SV Hahnbach II. Um 18 Uhr bestreiten die Alten Herren des FCN ein Freundschaftsspiel gegen die Alten Herren des FC Edelsfeld. Ab 21 Uhr legt DJ Arnie bei "Rock im Sportpark" für die Gäste im Zelt, an der Cocktail-Bar oder im Freien auf.Während des Weißwurst-Frühschoppens am Sonntagvormittag tritt die B-Jugend der SG Neukirchen/Königstein zu einem Testspiel an. Anpfiff ist um 10.30 Uhr. Gestärkt durch Spanferkelbraten und Spezialitäten vom Grill, gehen die Neukirchener Mannschaften ab 14 Uhr bei der Neuauflage des Gemeindepokalturniers an den Start. Anmeldungen sind bis eine Stunde vor Spielbeginn direkt vor Ort möglich. Fußballer können am Nachmittag an einer Anlage die Geschwindigkeit ihre Schüsse messen lassen. Nach der Siegerehrung geht es dann am Abend zum gemütlichen Teil über.___Informationen zum Gemeindepokalturnier:http:// www.fc-neukirchen.de/