Bei einem bunten Pfarrfest feierten die Gäste im Garten des Kernhauses unter dem Motto "Ich bin dabei". Schon beim Anfangsgottesdienst unter freiem Himmel wurde bei einem Anspiel nach Gründen gefragt, warum Menschen sich in der Kirche engagieren.

Gemeindereferent Daniel Schütz interviewte hierzu in einer Talkrunde Aktive der Pfarrei und verteilte Mitgliedsausweise in den Reihen. "Mit diesem Ausweis haben Sie freien Eintritt zu allen Gottesdiensten, Vorträgen und Veranstaltungen der Pfarrei", erläuterte er die Vorteile. Pfarrer Roland Klein in Konzelebration mit Diakon Markus Weinländer feierten den Gottesdienst, der von der Gruppe Swabedoo musikalisch gestaltet wurde.Nach dem Mittagessen begann das Rahmenprogramm mit dem Swabedoo-Konzert. Die Band brachte neue geistliche Lieder, Gospel aber auch Pop Songs zu Gehör. Unterstützt wurde die Stammformation durch Renate Schröder am Piano. Schüler ihrer Klavierschule gaben danach Kostproben der Stücke zum Besten, die sie gelernt hatten.Das eigens für diesen Nachmittag gegründete Quartett Petico Carene - bestehend aus Peter Schertel an der Gitarre und Bass, Klemens Zico Gradl am Klavier, Irene Sperber (Percussion und Gesang) und Sängerin Carola Helm - war ein weiteres Highlight im Programm. Mit gefühlvollen Liedern im Wechsel mit mitreisenden Rhythmen begeisterten sie die Zuhörer. Eine feierliche Maiandacht in der Pfarrkirche war der Schlusspunkt.