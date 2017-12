In evangelischen Gemeinden gibt es viele Gruppen, auch für außerkirchliches Leben. Eine davon ist am Ort der "Treff", ein zwangloses Zusammenkommen alle zwei Wochen. "Eine Familie auf Zeit" - so hat es die Vorsitzende Gertraud Zagel nun passend bei einem Jubiläumsgottesdienst genannt.

Vor 30 Jahren begann es mit einem Dutzend Frauen und Mädchen im Keller des Gemeindehauses. Man nannte sich "Treff 30", später "Treff junger Erwachsender". In die Jahre gekommen, heißt es heute nur noch "Treff". Die Gruppe etablierte sich und belegt jetzt das Erdgeschoss. Sie ist gemischt, manchmal schauen sich auch Männer um.Es gibt keine festen Mitglieder, allen steht es frei, zu kommen. Doch das Beisammensein bei netter Unterhaltung und das Organisieren abwechslungsreicher Fahrten, Besichtigungen, Feiern und Vorträge führte zu einem wachsenden Zulauf. Die Liste der Unternehmungen ist lang, Fahrten an markante Punkte und Ereignisse in der Region und nahen Städten sind verzeichnet.Naturwanderungen und Vorträge zu aktuellen Themen gehörten ebenfalls zum Programm. Musicalbesuch, Faschingsfeier und Erfolge beim Gemeindekegeln brachten viel Abwechslung.Mit den Aussiedlerfrauen in Sulzbach-Rosenberg wurde gekocht, gesungen und getanzt. Das Adventskranzbinden mit Berta Keil gehörte zum spätherbstlichen Vergnügen.Die aktuelle Vorsitzende Gertraud Zagel dankte allen, die durch ihre Mitarbeit den "Treff" zu einem Ort der Bereicherung und des Wohlfühlens gemacht haben. So war es selbstverständlich, dass nach der kirchlichen Jubiläumsfeier zu Kaffee und Kuchen eingeladen wurde.Wer dabei ein leeres Körbchen entdeckte, wurde zur Spende für die Kirchenrenovierung animiert. Mit dem Wunsch auf eine weitere gute Zeit verlagerte sich die Schar der Gläubigen ins Gemeindehaus.