Auf einer Rundwanderung zwischen Neukirchen und der Osterhöhle zeigt sich die Karstlandschaft des Fränkischen Juras bei strahlendem Frühlingswetter in ihrer ganzen Pracht und Vielfalt. Dies ist auch einhelliger Tenor einer großen Teilnehmerschar.

Aber nicht nur bemerkenswerte Höhlen markierten die Stationen der Tour, auch lokale Zeugnisse der Geschichte des Juradorfes und seines Umlandes fanden eine große Resonanz. Karst bedeutet eine Landschaft, deren kalkhaltiges Gestein vom kohlensäurehaltigen Regenwasser ausgewaschen und chemisch gelöst wird und dabei natürliche Skulpturen, Dolinen und Höhlen in einem ungeahnten Formenreichtum hinterlässt.Den Auftakt der Wanderung bildete eine Befahrung des Windlochs am Südwesthang des Hartenfels, besser bekannt unter Wiedelloch. Wagemutige erkundeten per Strickleiter die kleine Schachthöhle, die immerhin eine Länge von 70 und bis zu 14 Meter Tiefe aufweist. Dass französische Revolutionstruppen im ersten Koalitionskrieg nach der Niederlage am 24. August 1796 bei Amberg eine andere, nahegelegene Höhle und deren Umfeld am Neukirchener Hausberg als Rückzugsort und Rastplatz nutzten, wurde von den Exkursionsteilnehmern erstaunt aufgenommen.Die Herkunft und Namensgebung "Franzosenloch" dieses verzweigten, Höhlensystems mit dem dekorativen Doppeleingang war so schlüssig geklärt. Mit weiteren Höhlen und einer Gipfelrunde zum Hartenfels und seiner herrlichen Fernsicht endete der erste Abschnitt der Tour. Nicht unerwähnt blieb, dass das Dolomitplateau des Berges im Mittelalter von einer Burg gekrönt war, wie deutlich sichtbare Spuren zweier Halsgräben und Mauerreste zeigen. Nach Peilstein öffneten sich für die Wanderer entlang der düsteren Felsmauer des Lenzerberges eine Reihe von Karstobjekten, voran die formschönste und eindrucksvollste, von einem mächtigen Pfeiler gestützte Felsenhalle der Geiskirche. Sämtliche Höhlen in diesem Bereich dienten vor nahezu 100 Jahren der unter den Namen Felsenbärbl oder Talweibel bekannten Babette Hauser als Wohnaufenthalt. Diese lebte vom Almosen der Bauern.Höhepunkt war der Besuch der Osterhöhle, die kleinste, aber eine nicht minder reizvolle Schauhöhle unter den fünf Besucherhöhlen des Naturparks Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst. Schon 1783 berichtete der Chronist, dass die Jugend an Ostern die Höhle aufsuchte. 1883 kündigte eine Anzeige im Sulzbacher Wochenblatt die saisonale "Osterloch-Eröffnung" an. 1905 errichtete schließlich der Trondorfer Schmiedemeister Andreas Högner ein winziges Gasthaus, das später erweitert wurde. Mit dem Jahr 1905 beginnt auch der offizielle Schauhöhlenbetrieb. Die Wanderung auf dem 1974/75 konzipierten und markierten Höhlensteig führte und moderierte Heimatpfleger Walter Schraml.