Fromberg. Am Sonntag nach Maria Himmelfahrt feiert Fromberg Kirwa. 15 Paare machen daraus ein zünftiges Brauchtumsfest. Es beginnt an diesem Donnerstag bei der Schlachtschüssel im Gasthaus Übler mit Kirwa-Asgrom. Am Samstagfrüh ziehen die Burschen in den Wald, um einen Baum zu fällen. Aufgestellt wird er um 14 Uhr hinter dem Wirtshaus. Karin und die Gmoimoila spielen dazu auf.

Mit einem Frühschoppen im Wirtshof der Familie Übler beginnt der Kirwasonntag. Nach dem Einholen der Moila in den Kirwadörfern Niederricht, Kummerthal und Fromberg tanzen die Paare gegen 16.30 Uhr zur Musik der Kirchenreinbacher Spitzboum den Baum aus.Die Noukirwa beginnt am Montag, 21. August, um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen. Um 18 Uhr packt die Haflingermusik die Instrumente aus. Um 19 Uhr ziehen die Kirwapaare mit den "Alten" noch einmal zum Baum, um ein paar Runden zu drehen. Die Fromberger Kirwa endet am Mittwoch, 23. August, um 19 Uhr mit dem Eigrom.