Kaum ein Durchkommen zum Altar gab es für die Neukirchner Pfarrerin Anja Matthalm am Sonntag: Schulter an Schulter erfüllten die Bläser des örtlichen Posaunenchores den Altarraum der evangelischen Kirche St. Peter und Paul. Sie feierten mit einem Festgottesdienst das 60. Gründungsjubiläum ihrer Vereinigung.

Bogen gespannt

Ehrungen Besondere Freude bereitete allen Gläubigen die Ehrung zweier Gründungsmitglieder: Hans Geyer und Hermann Lehner. Die beiden Neukirchner zählen seit 60 Jahren zu den unermüdlichen und treuen Stützen des Posaunenchors. Obmann Werner Kohl versäumte nicht, Kai Berendes für dessen engagierten Einsatz zu danken. Seit 25 Jahren leitet dieser den Chor mit Leidenschaft und Sachverstand. (exb)

Nach der Begrüßung entfaltete sich ein fein abgestimmter Dialog zwischen dem Posaunenchor unter Leitung von Kai Berendes und der Pfarrerin. In ihrer Predigt verwies die Theologin auf die tragende Rolle der Musizierenden im evangelischen Gottesdienst. So bekräftigte nicht zuletzt der Reformator Martin Luther das Priestertum aller Gläubigen. Mit seinem festlichen Spiel, so die Pfarrerin, trägt der Posaunenchor im Gottesdienst zur Verkündigung und zum Lob Jesu Christi bei. Zudem eröffne und erleichtere die Musik vielen Menschen den emotionalen Zugang zu Gott. Als Pfarrerin sei sie sich dieser wichtigen Aufgabe des Posaunenchores durchaus bewusst, betonte Anja Matthalm und dankte den Bläsern und dem Chorleiter für die langjährige und ungebrochen tatkräftige Unterstützung.Auf dieser Basis sei sie auch gerne bereit, den sonst dem Pfarrer und dem Abendmahl vorbehaltenen Altarraum mit ihren vielen Mitstreitern aus dem Chor zu teilen. Diese, so die Geistliche, hätten ihren Platz im heiligen Raum vor dem Altar Gottes nur zu recht.Wie stimmig diese Einschätzung ist, belegte im Anschluss der Posaunenchor mit dem Vortrag eines Stückes für Blechinstrumente und Solo-Gesang: klar, zurückhaltend und äußerst sensibel begleiteten die Bläser im Wechselspiel den Liedvortrag von Magda Ertel, ebenfalls Mitglied des Posaunenchors.Kirchenvorstand Wilhelm Ertel spannte in seiner kurzweiligen und interessanten Ansprache zunächst einen Bogen zwischen den Ursprüngen und den Traditionen der Posaunenmusik in der religiösen Praxis von der Antike bis zur Gegenwart. Dann würdigte er in einer Rückschau die Gründungsmitglieder und die Anfangsjahre der Neukirchner Institution. Im Namen der Kirchengemeinde St Peter und Paul dankte Ertel stellvertretend für den Kirchenvorstand dem Chor und seinem langjährigen Leiter Kai Berendes.Dieser überbrachte dem Chor die Jubiläumsgrüße des Verbandes Evangelischer Posaunenchöre in Bayern. In seiner Ansprache stellte Berendes besonders die Motivation der vielen jungen und alten Chormitglieder heraus. Trotz vieler freudiger und wertschätzender Dankesreden kam eines in diesem festlichen Gottesdienst nicht zu kurz: Lob und Dank für 60 Jahre Gemeinschaft, musikalisch erlebbar gemacht durch das schöne Spiel des evangelischen Posaunenchores Neukirchen.