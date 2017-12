Alle Wege führen über den Gemeinderat: Welche Straßen sollen im nächsten Jahr saniert oder ausgebaut werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Sitzung im Neukirchener Rathaus.

Zwischen drei Kommunen

Innerhalb des Ansatzes

Neues Amt Für Dieter Hauenstein, aus beruflichen Gründen aus dem örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss des Neukirchener Gemeinderates ausgeschieden, rückt Christian Beyer als ordentliches Mitglied nach. Stellvertretendes Mitglied bleibt Michael Rösel. (bt)

Bei der Schönlinder Straße sei es mit einer oberflächlichen Sanierung nicht mehr getan, erläuterte Bürgermeister Winfried Franz. Nach einem Ortstermin habe sich das Ingenieurbüro Renner und Hartmann Consult ebenfalls gegen eine Oberflächensanierung ausgesprochen. Nur die Asphaltdeckschicht zu erneuern und eine neue Randsteinanlage einzubauen, ergebe keinen Sinn. Vielmehr sollte die Gemeinde eine qualifizierte Straßenplanung erstellen und danach den Ausbau vornehmen lassen.Für den geplanten Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Oberreinbach nach Schnellersdorf bis zur Gemeindegrenze in Richtung Edelsfeld per Oberbauverstärkung sei nach Auffassung der Regierung der Oberpfalz eine Förderung der rund 1,3 Kilometer langen Strecke nach dem Finanzausgleichsgesetz grundsätzlich möglich. Weiter beschloss das Gremium, im Straßenverlauf zwischen dem Ortsende Holnstein und der Abzweigung Rittmannshof eine Unterhaltsmaßnahme im Wert von circa 200 000 Euro 2018 in Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft mit einer gemeinsamen Ausschreibung anzusteuern. Ein entsprechender Ingenieurvertrag zwischen den drei Kommunen wurde bereits vereinbart.Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes fragte Gemeinderat Hans Sebald nach der Situation beim Seniorenheim und Gemeinderat Peter Achatzi erkundigte sich, ob sich etwas Neues beim ehemaligen Raiffeisengelände ergeben habe. "Wann wird der Zusammenschluss zwischen den Wasserzweckverbänden Neukirchen und Röckenricht vollzogen?", das wollte Gemeinderat Christian Sperber wissen. Vorgestellt wurden schließlich einige Beschlüsse, die in nichtöffentlichen Sitzungen gefasst worden waren, bei denen die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen ist. Bürgermeister und Verwaltung werden demnach beauftragt, die nächsten Schritte zur Aufnahme in die umfassende Dorferneuerung vorzubereiten (31. Mai 2017).Der Gemeinderat beschloss ferner, mit allen drei Bietern für das Anwesen Feuerwehrhaus Am Anberg nochmals Kontakt aufzunehmen. Parallel soll das Grundstück bezüglich einer Nutzung für die neue Kinderkrippe geprüft werden (25. Juli 2017).Ebenfalls verabschiedet wurde der Gesamtauftrag für die Entwässerungsarbeiten, die Kanalsanierung (offene Bauweise) und die Wasserleitungserneuerung in der Hauptstraße/Peilsteiner Straße. Dieser ging an den wirtschaftlichsten Anbieter, Anton Steininger (Neunburg vorm Wald) mit einer Angebotssumme von 600 000 Euro. Die zusätzliche Entwurfsplanung für die Kanalsanierung (offene Bauweise) für das gleiche Projekt in Höhe der Honorarkosten von 5900 Euro wurde genehmigt.Das Gremium stimmte der vorliegenden Vereinbarung mit der Teilnehmergemeinschaft Röckenricht bezüglich der Brücke und dem Wasserdurchlass vor Fromberg zu und bestätigte, dass die gemeindlichen Kostenanteile in Höhe von 47 700 Euro im genehmigten Haushalt gedeckt sind. Die Zahlung eines ersten Teilbetrages über 100 000 Euro für die Abwassermaßnahme "Entlastungsbauwerk" im Bereich Kreuzerwirt in Sulzbach-Rosenberg wurde ebenfalls genehmigt.Das Gremium ermächtigte die drei Bürgermeister und die Verwaltung, einen Bagger - gegebenenfalls mit einem Zusatzfahrzeug, etwa einen Traktor - innerhalb des vorhandenen Haushaltsansatzes in Höhe von 70 000 Euro zu beschaffen (5. September 2017). Bürgermeister Franz wurde ermächtigt, nach Wertung der Angebote, einen Kredit in Höhe von 1,4 Millionen Euro aufzunehmen. Die Abbrucharbeiten des Gebäudes Hauptstraße 26 a, wurden an den wirtschaftlichsten Anbieter, Josef Pongratz aus Sulzbach-Rosenberg, mit einer Angebotssumme in Höhe von 23 400 Euro vergeben.Der Gemeinderat beschloss weiter, für die Immobilie Neukirchener Hof den Austausch der Fenster im Frühstückszimmer sowie der Tür gegenüber der Rezeption und der Ausgangstür vom Hochzeitszimmer zur Terrasse. Den Auftrag soll der wirtschaftlichste Bieter erhalten. Die Ausführung ist für 2018 geplant (17. Oktober 2017).