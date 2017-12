In einer Bürgerversammlung erhalten Menschen aus der Gemeinde Auskünfte und Informationen über ihre Kommune, wie sie in dieser Dichte sonst nicht gegeben sind. Eine ansehnliche Schar kommt in den Genuss über künftige Vorhaben und Aussichten. Ein Schwerpunkt der Anfragen befasst sich mit dem Verkehrswesen.

Bürgermeister Winfried Franz ging im kleinen Saal des Gasthauses Engelhard (Ramm) zunächst auf frühere Anträge ein und wies einige Erledigungen auf - darunter die Beleuchtung der Bahnunterführung und die Absenkung von Bordsteinen. Später schimmerte wiederholt die fehlende Barrierefreiheit durch. Förderung gebe es im Programm "Unser Dorf soll schöner werden". Hier bleibe er am Ball.Aus Statistiken zitierte Franz Daten über Einwohnerzahlen, Struktur und Entwicklung. Länger dauerte es beim Problem "Schule". Wegen Schülermangels gebe es keine örtliche Mittelschule mehr, dafür bleibe die Grundschule die nächsten Jahre noch am Ort. Lob gab es für die Mittagsbetreuung, welche die Eltern gerne in Anspruch nehmen. Angesichts des baulichen Zustands komme man um eine Teilsanierung nicht herum.Der Kindergarten werde mit staatlicher Förderung um eine Krippe erweitert. Das Vereinsleben sei gut in Schwung, aber die Struktur n neige sich immer mehr zum Alter hin. Der Bürgermeister sprach für die vielseitige Ehrenamtsarbeit großes Lob aus. Am Ort fänden Arbeitnehmer gute Beschäftigung, aber die Gemeinde sei stets auf der Suche nach Gewerbetreibenden.Zur Finanzlage gab es Infos über bevorstehende Maßnahmen im Bereich Straßen, Wasser und Abwasserentsorgung. Zug um Zug solle Regenwasser durch eigene Kanäle getrennt abgeleitet werden, um Kosten für Abwasser zu verringern. Im Bau seien das Feuerwehrhaus, in Planung weitere Investitionen. Für Bauwünsche seien einige Gebiete vorgesehen: In der Lohe 14 Parzellen, im Innenbereich stehe am Bahnweg Gelände zur Verfügung und für zwei Häuser sei Platz an der Bergleite. Vorhandene Baulücken würden bisher nicht zur Verfügung gestellt. Für aktuelle und geplante Vorhaben im Straßenbereich gebe es einen Zeitplan, der betroffenen Anliegern mitgeteilt werde.Die Bürger verfolgten alles aufmerksam und hakten bei einzelnen Themen gleich nach. Bei teils mangelhaftem Straßenzustand und hohen Gehsteigkanten wurde Verbesserung verlangt und Abhilfe zugesagt. Barrierefreiheit für gehbehinderte Menschen tauchte wiederholt auf, aber in privaten Grundstücken habe die Gemeinde keine Möglichkeit.