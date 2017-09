Gemeindepolitik und gesellschaftliche Aktivitäten prägten eine Sitzung des CSU-Ortsverbands Neukirchen. Dabei positionierte er sich zum Bürgerentscheid über die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts.

Ortsvorsitzender Peter Achatzi betonte einer Pressemitteilung zufolge die Bemühungen der CSU um die Bereitstellung von Bauland in Neukirchen. Alle Möglichkeiten, seien es einzelne Grundstücke oder die vollständige Ausweisung eines Baugebietes, müssten genutzt werden, um den Verbleib bauwilliger junger Familien wie auch die Ansiedlung von Neubürgern zu garantieren.Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhofft sich die CSU mit ihrem im Gemeinderat positiv entschiedenen Antrag, der Neugestaltungen im historischen Ortskern zum Thema hat. Im Rahmen der Dorferneuerung ist die Vergabe einer Planung für den Einmündungsbereich Holnsteiner Straße/Hauptstraße gegenüber der evangelischen Kirche zeitnah nötig, um die Arbeiten des Landkreises an der Kreisstraße im kommenden Jahr zu nutzen: "Die Gehwegsicherheit im Kreuzungsbereich ist der CSU an dieser Stelle ein besonderes Anliegen.""Die Aspekte Verkehrssicherheit und Lärmschutz spielen auch bei der geplanten Ansiedlung eines Einkaufsmarktes am Ortsrand von Neukirchen eine gewichtige Rolle", betonte Peter Achatzi. Die Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten bedeutet den Schritt in die richtige Richtung für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Ortsentwicklung. "Die Aufwertung des Ortes Neukirchen durch einen neuen Einkaufsmarkt bedeutet auch für die örtlichen Geschäfte neues Kundenpotenzial", zerstreute Achatzi anderweitige Bedenken. Von daher, so das Fazit der Diskussion, könne es am Wahlsonntag nur Ja-Kreuze für das Ratsbegehren "Einkaufsmöglichkeiten in Neukirchen erweitern und stärken" sowie die Stichfrage geben.Auf der gesellschaftlichen Seite plante die Vorstandschaft das für Samstag, 21. Oktober, terminierte "Oktoberfest" im Löhlerstodl in Neukirchen. Ab 18.30 Uhr lädt der CSU-Ortsverband seine Mitglieder und Gemeindebürger in die liebevoll restaurierte Schmiede ein, um bei fränkischen Weinen, Oberpfälzer Bieren und Brotzeiten einen gemeinsamen Abend zu verbringen.