Ein Teil des Schwerlast- und Busverkehrs aus Richtung Nürnberg und südlichem Landkreis kann die Bahnüberführung über die AS 37 von der B 14 her in den Ort wegen der zu geringen Durchfahrtshöhe nicht passieren. Der Umweg über das Sulzbacher Kreuz ist nicht unerheblich.

Mehr Höhe und Weite

Nicht ins Abseits

Seit Jahren wird seitens der Gemeinde versucht, dieses Nadelöhr abzuschaffen. Jetzt gibt es berechtigte Hoffnung, denn es wird die Vorplanungsphase eingeläutet. Wieder einmal trafen sich die Vertreter der am Um- oder Neubau dieser Überführung Beteiligten zum Infogespräch. Zu Neukirchens Bürgermeister Winfried Franz, unterstützt durch seine Stellvertreter Wolfgang Rattai und Herbert Pilhofer sowie Gemeinderätin Petra Kastner, gesellte sich der Initiator Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl (SPD) mit seinem Kollegen aus dem Bundestag, Ulli Grötsch (SPD), von der DB-Netz AG Dietmar Schieder mit Mitarbeiter Reinhard Rupert und Matthias Kolb, Leiter der Tiefbauabteilung des Landkreises.Franz stellte fest, dass eine Vereinbarung zwischen DB-Netz AG, dem Landkreis und der Gemeinde ausgearbeitet wurde, diese Eisenbahnüberführung zu erneuern. Kreis und Kommune haben schon unterschrieben, bei der DB mit zwei betroffenen Abteilungen steht dies unmittelbar bevor. Darin werden Grundlagen und Umfang der Planung mit den notwendigen Voruntersuchungen festgelegt. Die Maßnahme umfasst die Aufdehnung der lichten Weite für die Durchfahrt der Kreisstraße von derzeit sechs auf 9,50 Meter und der Durchfahrtshöhe von derzeit 3,60 auf 4,50 Meter.In der Vorplanungsphase mit Variantenvorschlägen als erstem Schritt werden zunächst die bautechnischen Grundlagen ermittelt. Die beste Variante wird als Grundlage der Planung fixiert. Diese übernimmt der Landkreis in Abstimmung mit DB und Gemeinde. Eine weitere Vereinbarung zwischen Kreis und Kommune klärt die Aufteilung der Kosten, die nicht auf den Bahnkörper entfallen. Der Kreis hat in seinem Haushalt dafür Mittel vorgesehen, um zusammen mit der DB die konkrete Planung in die Wege zu leiten.Nun also steht verbindlich fest, dass die bestimmt schwierige Aufgabe der Verkehrs- und Sicherheitsverbesserung angepackt wird. Die Untersuchungen und Vorplanungen werden nach Ansicht von Matthias Kolb ein bis zwei Jahre dauern. Die DB rechnet bei der Planfeststellung mit einem weiteren Jahr, so dass das Projekt 2022/23 verwirklicht werden könnte. Hier wird zunächst die Bahnüberführung angegangen, ergänzende Schritte können folgen. Die Gemeinde ist darüber sehr froh und dankt sowohl DB als auch Kreis für diese verbindliche Vereinbarung.Seit Jahren hat sich der Strobl engagiert und die Schaltstellen von Bund und DB eingebunden. Er ist zuversichtlich, dass, trotz Investitionsstau bei der Bahn, die kleineren Vorhaben nicht im Abseits stehen. Auch Grötsch wird den Fortgang mit verfolgen und unterstützen. Der Kreis übernimmt die planerische Arbeit.