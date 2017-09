In Neukirchen geben die Wähler am Sonntag nicht nur ihre Stimmen für den nächsten Bundestag ab. Sie entscheiden auch, ob sich ein neuer Einkaufsmarkt am Ort niederlassen darf. Die SPD macht aus ihrer Position kein Geheimnis.

Auge auf "Industrie 4.0"

Mehr Chancen als Risiken

Seit einem halbe Jahrhundert gehört Georg Marx den Sozialdemokraten an. Bei einer Mitgliederversammlung im Landgasthof Zur Post würdigte der Vorsitzende des Ortsvereins Neukirchen-Etzelwang, Christian Beyer, die Verdienste des Jubilars. Georg Marx habe über 30 Jahre lang den Posten des Kassiers bekleidet und sich bei Wahlkämpfen, Aktionen und Veranstaltungen immer tatkräftig beteiligt.Auch Bürgermeister Winfried Franz dankte Georg Marx für sein Engagement im Ortsverein und in der Gemeinde. Er erinnerte an über 30 Jahre, in denen Marx dem Neukirchener Gemeinderat angehörte. Kreisvorsitzender Uwe Bergmann und stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann schlossen sich dem Dank und den Glückwünschen an.Johannes Foitzik, Direktkandidat der SPD zur Bundestagswahl im Stimmkreis Amberg-Neumarkt, stellte sich und seine Ziele vor. Er schilderte seinen beruflichen Werdegang vom Maschinenschlosser über die Technikerschule bis hin zu einer leitenden Funktion in einem Großbetrieb. Deshalb lägen ihm die Veränderungen in der Arbeitswelt unter dem Stichwort "Industrie 4.0" besonders nahe. "Wer, wenn nicht die Sozialdemokratie, kann diese Veränderung im Sinne der Arbeitnehmerschaft gestalten?", fragte Foitzik.Ein weiteres Absinken des Rentenniveaus müsse unbedingt verhindert werden. "Faire Löhne verhindern Altersarmut", betonte der Kandidat. Klar wandte er sich gegen Forderungen von Präsidiumsmitgliedern der CDU wie Wolfgang Schäuble und Jens Spahn, das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre zu erhöhen. Als weiteres Ziel für die nächste Legislaturperiode nannte Johannes Foitzik die Abschaffung des Zusatzbeitrags in der Krankenversicherung. Das Gesundheitssystem müsse in Zukunft wieder gleichmäßig von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert werden.Den kommunalpolitischen Part übernahm der Fraktionssprecher der SPD im Gemeinderat Neukirchen, Christian Beyer. Er ging auf den anstehenden Bürgerentscheid am Sonntag, 24. September, ein. Zusammen mit der Bundestagswahl stehe die Abstimmung an, ob die Gemeinde Neukirchen das Planungsverfahren zur Errichtung eines Lebensmittelmarkts in der Etzelwanger Straße fortsetzen kann.Offene Fragen wie die Erreichbarkeit des Marktes für Fußgänger sowie die Verkehrssicherheit im Zufahrtsbereich würden im Planungsverfahren beantwortet, stellte Beyer klar. Er rief auf, dem Ratsbegehren "Einkaufsmöglichkeiten in Neukirchen erweitern und stärken" zuzustimmen. Die SPD-Gemeinderatsfraktion sehe in einem weiteren Einkaufsmarkt erheblich mehr Chancen als Risiken für Neukirchen. Sie verstehe die Bedenken von Teilen der Bürgerschaft. Vom Betreiber eines möglichen neuen Marktes sei dem Gemeinderat aber zugesichert worden, dass er keine Frischtheke für Fleisch oder Wurstwaren einrichten werde. "Wer bislang aus Überzeugung Frischware bei unseren örtlichen Handwerksmetzgern gekauft hat, wird das nach unserer Überzeugung auch weiterhin tun", betonte Beyer.