100 Prozent Ökostrom ja, aber nicht mit der Auflage einer Neuanlagen-Quote: Mit 10:4 Stimmen sprachen sich die Gemeinderäte in einer öffentlichen Sitzung im Rathaus beim Strombezug für 2020 bis 2022 dafür aus.

Die Gemeinde hat eine Vorbildfunktion. Leonhard Rösel (CSU)

Daneben wurde ein Bauantrag, eine Bauvoranfrage und die in einer Bürgerversammlung beantragte Gehwegsanierung Erkelsdorfer Straße, behandelt. Danach sollte auf der linken Seite in Richtung Erkelsdorf ab Einmündung Am Fichtenhof bis Höhe Abzweigung Farbmühlweg, der Gehweg saniert werden, erläuterte Bürgermeister Winfried Franz. Hintergrund sei, dass viele Verbundsteine ausgebrochen sind, mit der Gefahr des Umknickens beim Begehen. Generell stimmte der Bauausschuss einer Unterhaltsmaßnahme zu, es sollte aber vorher geklärt werden, ob statt eines neuen Pflasters aufgrund der Steilheit des Weges und der längeren Lebensdauer Asphalt sinnvoller wäre. Dieser Auffassung schloss sich das Gremium einstimmig an.In Kooperation mit dem Bayerischen Gemeindetag biete die Kubus AG den Kommunen an, sich an der Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung für die Lieferjahre 2020 bis 2022 zu beteiligen.Nach dem die Gemeinde Neukirchen für 2017 bis 2019 bereits über diesen Weg Strom bezogen habe, müsse sie sich jetzt für Normalstrom oder für 100 Prozent Ökostrom mit oder ohne Neuanlagen-Quote entscheiden. Auch wenn die Verpflichtung zu einer Neuanlagen-Quote etwas teurer ist, sollte man diese Lösung wählen, denn "die Gemeinde hat eine Vorbildfunktion", betonte Gemeinderat Leonhard Rösel (CSU). Auch Gemeinderat Michael Rösel (SPD) argumentierte so. Mit der Frage, was eine Neuanlagen-Quote bedeute und welche Kosten auf die Gemeinde zukommen könnten, beschäftigten sich die Gemeinderäte Irene Sperber (CSU) und Christian Beyer (SPD). Mit 10:4 Stimmen sprach sich das Gremium mehrheitlich für die Alternative "ohne" aus.Wann sei der Ausbau des Breitbandnetzes fertig und zu welchem Zeitpunkt könne man mit einem schnelleren Internetanschluss rechnen, erkundigten sich die Gemeinderäte Birgit Berendes (FWS), Petra Kastner (SPD) und Peter Achatzi (CSU). Man sollte bei der Telekom nachfragen, lautete der Rat.Gemeinderat Christian Sperber (FWS) schlug vor, im Friedhof in Neukirchen eine oder zwei Bänke aufzustellen, um Sitzmöglichkeiten zu schaffen. Auch sollte jemand benannt werden, um die Waldwege zu pflegen, die sich teilweise in einem schlechten Zustand befinden.