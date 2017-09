Gewerbegebiete neben Wohngebieten seien nicht zulässig, stand sinngemäß im Leserbrief eines Mitinitiators des Bürgerbegehrens gegen einen neuen Lebensmittelmarkt in Neukirchen (www.onetz.de/1781986). Deshalb habe der Neukirchner Gemeinderat mit seiner Zustimmung zur Planung gegen geltendes Recht verstoßen. "Diese Aussage ist so nicht korrekt", hält Gemeinderat Christian Beyer in einer Stellungnahme dagegen.

Gewerbegebiete neben Wohngebieten seien zulässig, wenn das Gewerbe auf sogenannte "leise Betriebe" beschränkt bleibe, stellt Beyer fest und beruft sich als Quelle auf das Landesamt für Umwelt Bayern. Ob die geltenden Grenzwerte eingehalten würden, müsse gegebenenfalls nach dem Bürgerentscheid in einem Planungsverfahren geklärt werden. "Kein Gemeinderat wird einer Planung zustimmen, die gegen geltendes Recht verstößt", betont Beyer.Interessant finde er den Vorschlag, an anderer Stelle "moderne Geschäfte" zu errichten. Beyer fragt nach: "Ist diese Aussage so zu verstehen, dass sich die Kritik am neuen Lebensmittelmarkt hauptsächlich auf den geplanten Bauort beschränkt? Vorgebrachte Bedenken hinsichtlich Lärmschutz und Pkw- bzw. Anlieferverkehr treffen nur auf einen Neubau in der Etzelwanger Straße und nicht auf den Ortskern zu?"Die Neukirchener Bürger könnten am Sonntag entscheiden, ob der neue Markt an einer Stelle gebaut werde, an der ausreichend Parkmöglichkeiten vor dem Geschäft zur Verfügung stünden oder ob ein Ortsbereich in die Planung einbezogen werden sollte, in dem bereits heute zum Teil ein erheblicher Mangel an Parkplätzen bestehe.