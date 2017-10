Mit der Ausweisung des Baugebietes Lohe sollen mehr Bauwillige die Möglichkeit haben, sich in Neukirchen anzusiedeln. Das war der einhellige Wunsch des Gemeinderats in einer öffentlichen Sitzung im Gasthof Weißes Ross.

Bereits jetzt kann jeder Bauwillige sich melden. Geschäftsführer Siegfried Dettmann, Baufirma Steininger

Holnstein/Neukirchen. Einführend erläuterte der Geschäftsführer Siegfried Dettmann von der Baufirma Steininger als Erschließungsträger das Bauvorhaben Lohe. Es gehe jetzt nicht um Details, sondern um einen Aufstellungsbeschluss zur Bebauung für das Gebiet Lohe, schilderte Albert Geitner vom Planungsbüro Geitner. Realistisch gesehen könne im Herbst 2018 mit der Erschließung begonnen werden, lautete die Antwort auf eine entsprechende Frage. Vorher hätten die Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit, Bedenken vorzutragen, ergänzte der Landschaftsplaner Reinhold Galli. Aber bereits jetzt kann jeder Bauwillige sich melden, betonte Siegfried Dettmann.Nach diesen Informationen und einigen Anmerkungen beschloss der Gemeinderat einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein Wohngebiet mit der Bezeichnung Lohe. Gleichzeitig sprach sich das Gremium dafür aus, eine frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit nach dem Baugesetzbuch durchzuführen.Die Jahresrechnung 2016 schließt im Verwaltungshaushalt auf der Einnahmen- und Ausgabenseite in Höhe von 4,4 Millionen Euro sowie im Vermögenshaushalt mit 1,7 Millionen Euro ab, gab Bürgermeister Winfried Franz bekannt. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt 583 000 Euro.Frisches Geld für die allgemeine Rücklage bleibt zwar nicht übrig, aber die Sonderrücklage Abwasser stockt die Gemeinde um 67 000 Euro auf. Entnommen wurden der allgemeinen Rücklage 363 000 Euro. Diese Angaben werden nun von der örtlichen Rechnungsprüfung abgeklopft. Sobald das Ergebnis vorliegt, geht es zur Beschlussfassung an den Gemeinderat.Um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, müssen die bisherige Kinderkrippenplätze für die Gemeinden Neukirchen und Etzelwang im Kindergarten Etzelwang aufgestockt werden, informierte der Bürgermeister. Derzeit prüfe die Gemeinde in Neukirchen geeignete Räumlichkeiten für die Einrichtung einer eigenen Kinderkrippe. Im Gespräch seien bisher der katholische Kindergarten, das Schulgebäude und das alte Feuerwehrgelände.